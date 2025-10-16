Fallece Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS, a los 74 años

El rock está de luto. Ace Frehley, guitarrista fundador de la legendaria banda KISS y exitoso solista, falleció este jueves, 16 de octubre, a los 74 años en Morristown, Nueva Jersey, tras sufrir una hemorragia cerebral derivada de una caída en su casa varias semanas atrás.

La trágica noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado compartido con la revista People. “Estamos completamente devastados y desconsolados”, expresaba el texto.

“En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo”. La familia también pidió celebrar su legado: “Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás”.

Una carrera épica

Nacido como Paul Frehley en el Bronx, Nueva York, Ace se convirtió en una figura reconocible en el mundo del rock como el ‘Spaceman’ de KISS, la banda que cofundó en 1973. Con su maquillaje estelar y su icónica guitarra, fue pieza clave del sonido y el espectáculo que llevaron al grupo a la fama global.

A pesar de abandonar la formación en 1982, su talento y determinación lo llevaron a forjar una carrera en solitario igualmente respetada.

Su álbum debut homónimo de 1978, certificado disco de platino, incluía éxitos como Rip It Out y su vibrante versión de New York Groove, que se ha convertido en un himno para los Mets de Nueva York en el Citi Field.

Frehley siempre tuvo claro su destino. En una entrevista de 2018 declaró: “A los 16 años, estaba convencido de que iba a ser una estrella del rock. Nada me iba a detener”. Esa misma confianza lo llevó a ser, con su álbum Space Invader (2014), el único miembro de KISS en entrar al Top 10 de la lista Billboard 200 con un trabajo en solitario.

Su relación con sus excompañeros de banda, especialmente con Gene Simmons y Paul Stanley, fue pública y notoriamente complicada. Simmons llegó a afirmar en 2019 que Frehley y el baterista Peter Criss habían sido “despedidos tres veces” por falta de profesionalidad.

Sin embargo, por encima de las disputas, prevaleció el reconocimiento artístico. En 2014, fue incluido junto al grupo en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Sobre su vida personal

Más allá de los escenarios, Frehley luchó y superó sus demonios personales. En 2006, logró dejar el alcoholismo, una decisión que atribuyó a una llamada de atención de su hija, Monique. “Me miré al espejo y simplemente dije: ‘Mierda, tiene razón'”, relató en 2018.

Hasta sus últimos días, el rock fue su vida. Tras la caída inicial en septiembre, que su equipo calificó como “menor”, se vio obligado a cancelar sus compromisos, incluida su gira de 2025, debido a “problemas médicos persistentes“. Aun así, mantuvo la ilusión de continuar trabajando en su próximo álbum, Origins Vol. 4.

Ace Frehley deja un legado en el mundo del rock. Él mismo lo resumió perfectamente en una reciente entrevista, de acuerdo a lo reseñado por People: “Casi todos los guitarristas que conozco me dicen: ‘Aprendí a tocar la guitarra gracias a ti’. Ese será prácticamente mi legado: haber podido pasar de un supergrupo como KISS a ser un solista exitoso”.

