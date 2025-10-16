Hombre de Florida intentó matar a su esposa e hija para “acabar con su sufrimiento”

Un hombre de 73 años en Florida está acusado de intentar matar a su esposa e hija. Presuntamente, apuñaló a su esposa de 69 años en el cuello y dijo que apuñalaría a su hija porque estaba “cansado y quería acabar con el sufrimiento de todos”, además de “intentar llevarlos al cielo”.

Allison Hatton fue detenido y acusado de intento de homicidio, agresión con agravantes a una persona mayor de 65 años y agresión con intención de cometer un delito grave, según consta en los registros judiciales consultados por el sitio Law&Crime.

De acuerdo con la declaración jurada de causa probable, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Wakulla respondieron a una llamada el 11 de octubre, desde una residencia en el número 2700 de Shadeville Road, en Crawfordville, Florida. La persona que llamó era la hija de 42 años de Hatton, e informó al operador que su padre acababa de apuñalar a su madre, quien sangraba profusamente.

Al llegar, los servicios de emergencia informaron que Hatton fue desarmado y puesto bajo custodia sin incidentes. Su esposa sufrió una laceración y dos heridas punzantes en la garganta. Fue trasladada al Hospital Memorial de Tallahassee para recibir tratamiento.

En una entrevista con los detectives, la hija de Hatton dijo que se despertó al oír a su madre gritar ‘¡Alto!’ y ‘¡No lo hagas!’.

“Dijo que entró en la sala de estar, donde su madre estaba sentada en su silla, donde suele dormir”, detalla la declaración jurada. Dijo haber visto a su padre de pie junto a su madre con un cuchillo en la mano. Aunque logró quitárselo, el hombre regresó a la cocina y sacó un segundo cuchillo. El Sr. Hatton le advirtió entonces que si no lo dejaba matar a su madre, él también la mataría a ella.

Hatton nunca había sido diagnosticado con un trastorno mental y acude regularmente al médico del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), según declaró la hija a los investigadores. Sin embargo, comentó que recientemente se había negado a comer y que recibía nutrientes por sonda. Sus médicos dijeron que no tenía ningún problema mental, simplemente no quería comer.

Hatton también había mostrado otros comportamientos preocupantes últimamente, según su hija, quien “informó que el Sr. Hatton ha estado hablando con Dios en voz alta durante los últimos días, en los que supuestamente le preguntó: ‘Si esto no está bien, dímelo'”.

La hija dijo que “no sabía a qué se refería su padre hasta hoy”.

En una entrevista posterior, Hatton supuestamente confesó que “estaba cansado del sufrimiento de todos y tenía la intención de matar a toda su familia, incluido el perro”. Añadió que estaba “intentando llevarlos al cielo”, escribió la oficina del sheriff en un comunicado de prensa.

Dentro de la casa, la policía informó haber recuperado los dos cuchillos utilizados en el presunto ataque y encontrado sangre por toda la casa. Hatton fue trasladado a la cárcel del condado de Wakulla, donde se encuentra actualmente detenido sin derecho a fianza. Está previsto que comparezca ante el tribunal de nuevo el viernes.

