Dan cadena perpetua a mujer de Florida que mandó matar a su exyerno por la custodia de sus nietos

Donna Adelson, matriarca de una acaudalada familia del sur de Florida, condenada por el crimen de su exyerno, fue sentenciada a cadena perpetua por su participación en el asesinato a sueldo de Daniel Markel en 2014.

Markel, un destacado profesor de derecho de la Universidad Estatal de Florida, se encontraba enfrascado en una amarga batalla legal por la custodia de su exesposa, Wendi Adelson, la hija de Donna, cuando fue asesinado a tiros en 2014 en su domicilio de Tallahassee.

A la expareja se le concedió la custodia compartida de sus hijos y un juez había dictaminado que Wendi no se mudara de Tallahassee al sur de Florida con Donna y los hijos de Markel, en contra de la voluntad de su familia en ese momento.

Adelson, de 75 años, fue declarada culpable el mes pasado de asesinato en primer grado, conspiración y solicitación tras un juicio que duró varias semanas. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el cargo de asesinato, con 30 años adicionales por los otros dos cargos, que se cumplirán consecutivamente. Adelson ha prometido apelar, según informó AP.

En una emotiva declaración previa a la sentencia en un tribunal de Tallahassee, Adelson juró su inocencia y calificó su juicio como un error judicial, supervisado por un jurado que, según ella, se vio indebidamente influenciado por años de cobertura mediática negativa.

“Lo que le sucedió a Danny es imperdonable. Pero soy una mujer inocente condenada por este terrible crimen sin pruebas”, declaró Adelson.

“Siempre he respetado la ley. Nunca me han puesto una multa de estacionamiento, pero iré a prisión por un asesinato que no cometí”.

El juez de circuito Stephen Everett interrumpió a Adelson en repetidas ocasiones, advirtiéndole que sus declaraciones demostraban lo que él denominó una “absoluta falta de remordimiento” por el crimen.

Encadenada y vestida con un uniforme de prisión morado, Adelson permaneció atenta mientras Everett dictaba la sentencia. “Ciertamente puede optar por negar su participación y mantener su inocencia. El tribunal considera que las pruebas en este caso son claras”, declaró Everett.

El caso había cautivado a la gente de Florida durante más de una década, entre sórdidos detalles de un divorcio complicado, tensiones con suegros adinerados y disputas por la custodia que condujeron al asesinato.

En el juicio, la fiscalía presentó a Donna Adelson como la matriarca calculadora y controladora de una familia adinerada del sur de Florida, con los medios y el motivo para orquestar el asesinato del exyerno al que ella “odiaba”.

Adelson fue la quinta persona condenada por lo que la fiscalía afirma fue un complot para asesinar a Markel. Entre quienes ya cumplían cadena perpetua por el asesinato se encuentra el hijo de Adelson, Charles Adelson.

Los dos hombres contratados para matar a Markel, Luis Rivera, líder de la pandilla Latin Kings, y Sigfredo García, también fueron condenados a prisión.

Sigue leyendo:

– Detenido en Florida por intentar asesinar a un hombre que iba con su bebé.

– Florida fija ejecución de Norman Grim por violación y asesinato en 1998.