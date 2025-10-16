Hombre de Wisconsin detenido por amenazar a agentes de CBP en TikTok

Un hombre de 38 años residente en Wisconsin se declaró inocente el jueves después de ser arrestado y acusado de amenazar con agredir, secuestrar o asesinar a un funcionario de Estados Unidos, informó la fiscalía en la acusación penal. Los fiscales vinculan a Andrew Stanton con varios videos publicados en TikTok donde, según afirman, promovía violencia contra agentes federales.

Según la denuncia obtenida por ABC News, Stanton apareció en múltiples publicaciones con una retórica que instaba a la violencia. En uno de los videos citados por los fiscales —fechado el 10 de septiembre— Stanton supuestamente afirmó que “cuando hay tiroteos masivos, tienen éxito… se aterroriza a la gente. Esto se puede aplicar a otras personas: agentes federales”.

En agosto, las autoridades estatales recibieron alertas sobre publicaciones que solicitaban información sobre presuntos miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel en la región de Illinois. Posteriormente, otras cuentas relacionadas con Stanton habrían publicado mensajes como “Tienen que usar balas” y declaraciones que, según la fiscalía, llamaban a “deshacerse de los agentes federales”.

Mensajes directos a un agente y amenazas específicas

La acusación relata que los intentos de entrevistar a Stanton en septiembre no tuvieron éxito y que, tras un contacto inicial por parte de un agente que se identificó como supervisor de CBP asignado al FBI, Stanton envió mensajes textuales amenazantes al oficial. En uno escribió, según la fiscalía, “Por favor, muere. Ayudará a las generaciones futuras”.

El 4 de octubre, Stanton publicó un video en el que, siempre según la denuncia, se dirige directamente a un agente identificado como “Joe” y dice: “Si aparecen en tu vecindario… es hora de que empecemos a dispararte”. En ese mismo material habría afirmado que, si ICE aparecía en un vecindario, “es hora de comenzar a dispararles”.

Las autoridades rastrearon varias cuentas de redes sociales vinculadas a Stanton mediante la dirección de correo electrónico asociada y comparaciones fotográficas con la licencia de conducir del sospechoso, según los fiscales. Algunas cuentas fueron borradas, pero la fiscalía sostiene que la retórica violenta persistió en otros perfiles atribuidos al acusado.

Stanton fue arrestado a principios de este mes y permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Kenosha. Tiene programada una última conferencia previa al juicio para el 1 de diciembre y el juicio está fijado para el 15 de diciembre, según los registros judiciales.

La investigación continúa mientras el caso sigue su trámite judicial; la fiscalía presentó la acusación penal basada en los videos y las comunicaciones documentadas.

