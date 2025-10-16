Interceptan millonario cargamento de cocaína en Florida que venía desde la frontera de México

Autoridades de Florida interceptaron un cargamento de cocaína con valor de millones de dólares que viajaba desde México, durante una parada de tráfico en la autopista.

Según las autoridades, la oficina de la DEA en West Palm Beach alertó a la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) sobre información de inteligencia respecto a un camión semirremolque sospechoso de transportar narcóticos desde la frontera entre México y Texas hacia el sur de Florida.

El 5 de octubre, agentes de la DEA y la FHP detuvieron un vehículo que circulaba hacia el sur por la autopista de peaje.

“Durante la inspección, los agentes descubrieron una trampilla oculta que contenía varias bolsas de lona llenas de cocaína”, se lee en un comunicado de prensa de la oficina del vicegobernador Jay Collins.

Los sospechosos fueron detenidos y puestos bajo custodia federal para una mayor investigación y procesamiento. Las autoridades indicaron que uno de ellos había sido deportado previamente de Estados Unidos.

Today, we announced that Florida law enforcement stopped 173 kilograms of cocaine worth $17.3 million before it ever reached our streets.



Thanks to a multi-agency effort between @FLHSMV, @DEAHQ, and our local partners, one of the largest recent drug seizures in our state was… pic.twitter.com/BV4NNSXCAl — Lieutenant Governor Jay Collins (@LtGovJayCollins) October 15, 2025

Sus nombres no fueron revelados de inmediato. El vehículo transportaba alrededor de 173 kilogramos de cocaína con un valor estimado en la calle de 17.3 millones de dólares, informaron las autoridades.

“Con el cierre de la frontera sur, los cárteles transnacionales del narcotráfico ya no pueden cruzar la frontera simplemente con armas, drogas y mensajeros humanos”, declaró el director ejecutivo Dave Kerner en el comunicado.

“Esto obliga a los cárteles a intentar transportar grandes cantidades de narcóticos de una manera que permita que las fuerzas del orden no solo intercepten, sino que investiguen la cadena de suministro hasta su punto de origen. En definitiva, una frontera segura nos permite atacar la fuente principal del mal: los cárteles criminales y los recursos de los que dependen”.

Además, las autoridades informaron que, desde 2019, la FHP ha recuperado más de 14,000 kilogramos de narcóticos ilegales, incluyendo 925 kilogramos de cocaína, 23.5 kilogramos de fentanilo, 14 kilogramos de heroína, 9,600 kilogramos de marihuana y 19 kilogramos de MDMA.

“Nuestro mensaje a los narcotraficantes es claro: no traigan su veneno a nuestro estado. Los encontraremos, los arrestaremos y siempre estaremos en primera línea para proteger a los ciudadanos de quienes amenazan nuestra seguridad y nuestro futuro”, declaró el vicegobernador Jay Collins en el comunicado.

