Maduro respondió a Trump tras autorizar operaciones de la CIA en Venezuela

Tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que autorizó a la CIA a realizar operaciones dentro de territorio venezolano, la respuesta por parte de Nicolás Maduro no tardó en llegar.

En un acto público desde Caracas, Maduro denunció lo que calificó como “golpes de Estado orquestados por la CIA” y rechazó cualquier intento de intervención extranjera en la región.

“No al cambio de régimen… no a los golpes de Estado dados por la CIA… América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, dijo el mandatario venezolano.

“No a los golpes de Estado dados por la CIA que nos recuerda tanto a los 30,000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5,000 jóvenes asesinados y desaparecidos”, declaró Maduro durante un acto del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.

Además, hizo un llamado a evitar una guerra. “Decirle al pueblo de Estados Unidos: No a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica”.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció en el mismo acto que las autoridades buscarán que se atribuyan “responsabilidades de carácter penal” al Gobierno estadounidense por sus “amenazas y agresiones” contra el país latinoamericano.

Asimismo, a través de un comunicado, el gobierno de Venezuela subrayó que tales acciones no solo amenazan la soberanía del país, sino que también representan una peligrosa escalada en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina.

“Observamos con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe, que configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela”, señala el documento.

La diplomacia venezolana ha anunciado que este jueves elevará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU y el secretario general del organismo, António Guterres, “exigiendo rendición de cuentas al Gobierno de Estados Unidos y la adopción de medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe”, incidiendo que se trata de una “zona declarada de paz” por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

