México suma 70 muertos por intensas lluvias en el centro y oriente del país

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en cinco estados de México han dejado un saldo de al menos 70 muertos y 72 personas desaparecidas, según los últimos informes proporcionados por el gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa matutina, detalló que las víctimas fatales se distribuyen principalmente en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro.

“Son 70 personas que lamentablemente fallecieron: 30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una en Querétaro. También tenemos 72 personas no localizadas”, expresó Sheinbaum. La mandataria subrayó que, aunque se han logrado localizar a varias personas, algunas familias siguen sin encontrar a sus seres queridos. Aseguró que el gobierno continúa trabajando para brindar apoyo a las víctimas.

Afectaciones y comunidades incomunicadas

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que 111 municipios han sido afectados por las lluvias, y hasta el momento 160 localidades permanecen incomunicadas. Sin embargo, indicó que este número ha ido disminuyendo gradualmente, conforme avanzan los trabajos para la reapertura de caminos y carreteras.

Por su parte, Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, confirmó que 108 municipios continúan con afectaciones, de los cuales 69 han sido catalogados como prioritarios para la atención inmediata. En particular, Hidalgo ha sido el estado más golpeado por las lluvias, con 28 municipios afectados y 84 comunidades sin acceso terrestre.

Restablecimiento de servicios y trabajos en infraestructura

En cuanto a los servicios básicos, la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, reportó que se ha restablecido el 93% del suministro eléctrico en los estados afectados, beneficiando a más de 207,000 usuarios en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro.

No obstante, dijo, 19,700 hogares siguen sin electricidad, especialmente en zonas de difícil acceso. Para atender estas áreas, la CFE desplegará más de 100 plantas de emergencia, algunas de las cuales serán transportadas por vía aérea, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La directora de la CFE también reconoció que en regiones como Hidalgo y Veracruz aún es necesario el uso de transporte aéreo para reparar la infraestructura dañada.

Próximos pasos y atención a las comunidades aisladas

Las autoridades federales estiman que, si las condiciones climáticas lo permiten, la próxima semana se podrá restablecer el acceso terrestre a la mayoría de las comunidades aisladas. Además, se espera que se aceleren los trabajos de reconstrucción de puentes estratégicos para mejorar la conectividad en las áreas afectadas.

Sheinbaum también anunció que, para asegurar una atención más eficiente, se han clasificado 191 comunidades como “prioritarias”, basándose en el porcentaje de viviendas afectadas. El gobierno federal, añadió, ofrecerá reportes diarios sobre los daños y las acciones de apoyo en las zonas impactadas, y se espera un balance más completo de las viviendas afectadas para el próximo lunes.

Riesgos y preparación ante fenómenos naturales

En su intervención, la presidenta Sheinbaum destacó que, aunque fenómenos como los ciclones son más predecibles, las lluvias intensas que han azotado el país resultaron muy difíciles de prever en su magnitud. Explicó que, aunque se puede estimar la cantidad de lluvia, este tipo de precipitaciones repentinas y extraordinarias, combinadas con deslaves en la Huasteca, fueron imprevisibles, lo que dificultó la alerta temprana a la población.

