OpenAI planea lanzar una versión “erótica” de ChatGPT

OpenAI está revolucionando la inteligencia artificial con una función inédita: un modo “erótico” exclusivo para adultos en ChatGPT. Según Sam Altman, CEO de OpenAI, esta novedad permitirá a los usuarios hacer sexting con la IA, llevando la interacción a un nivel más íntimo y personalizado.

Pero, para evitar que menores tengan acceso a contenido inapropiado, la compañía implementará un sistema de verificación de edad sólido, garantizando que solo los mayores de 18 años puedan usar esta función tan atrevida.

El modo “erótico” de ChatGPT: libertad para adultos

OpenAI ha decidido dar un paso audaz en la experiencia con ChatGPT al lanzar un modo erótico para usuarios adultos. Sam Altman defendió este cambio afirmando que quieren tratar a los adultos como adultos, permitiendo conversaciones más abiertas y explícitas en el ámbito sexual, como el sexting. Esta función llegará acompañada de herramientas que permitirán a los usuarios personalizar el tono y el estilo del chatbot, haciéndolo más cercano, humano y hasta juguetón si así se desea.

Altman reconoció que versiones anteriores de ChatGPT fueron muy restrictivas para proteger a los usuarios, pero que ahora, con nuevas medidas, OpenAI se siente preparada para ofrecer opciones más libres a quienes las soliciten, haciendo que la IA se adapte cada vez más a las diferentes formas de interacción y preferencias adultas.

Seguridad ante todo: verificación de edad indispensable

La incorporación del modo erótico trae consigo una prioridad clave para OpenAI: proteger a los menores de edad. Para ello, la compañía implementará un sistema de verificación de edad robusto, que impedirá que personas no autorizadas accedan a este contenido para adultos. Sam Altman dejó claro que la seguridad infantil está por encima de todo, y este mecanismo de “age-gating” será una barrera efectiva para asegurar que solo adultos puedan disfrutar del nuevo modo.

Esta medida es fundamental para cumplir con las normativas legales y para mantener la confianza en el uso responsable de la IA. Además, OpenAI busca equilibrar la libertad para adultos con la responsabilidad social, evitando riesgos asociados al acceso no regulado de menores a contenidos sensibles o explícitos.

Reacciones y futuro del contenido adulto en IA

El anuncio del modo erótico generó opiniones divididas. Algunos usuarios lo ven como un avance lógico y esperado que brinda más personalización y libertad, mientras otros expresan preocupación por los posibles riesgos. Altman defendió la iniciativa diciendo que OpenAI no pretende ser “la policía moral” de la tecnología, sino que apuesta por respetar la diversidad de las necesidades de los adultos con un enfoque responsable.

Esta función forma parte de una tendencia en la industria que busca flexibilizar y adaptar las interacciones con IA según el perfil del usuario, abriendo un debate sobre ética, privacidad y regulación. El modo erótico de ChatGPT, que estará disponible a partir de diciembre, sin duda marcará un antes y un después en las posibilidades de comunicación con IA.

OpenAI está preparando una función que permite a adultos mayores interactuar con ChatGPT en un modo más libre y erótico, protegido por una verificación rigurosa de edad para evitar accesos indebidos. Esta innovación combina tecnología, ética y libertad, y será clave observar cómo evoluciona su recepción y regulación en la sociedad digital.

