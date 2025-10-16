Padre acusado de asesinar a su bebé tras fingir un secuestro en Georgia

Un hombre del área metropolitana de Atlanta fue acusado de asesinato por la muerte de su hijo de seis meses, después de haber denunciado falsamente a la policía que el bebé había sido secuestrado durante un supuesto robo a mano armada.

De acuerdo con la Policía del Condado de Clayton, Antonio Pearce declaró el domingo que su hijo, Nnakai Pratt, había sido raptado por dos hombres vestidos de negro que ingresaron a un apartamento en Riverdale —al sur de Atlanta— y le robaron $6,500 dólares en efectivo y tres libras (1,36 kilos) de marihuana. Según Pearce, los presuntos ladrones huyeron llevándose al bebé, que se encontraba en una silla de auto.

El hallazgo del cuerpo

Tras una intensa búsqueda de dos días, el cuerpo de Nnakai fue hallado la noche del martes en un bosque cercano. Para entonces, Pearce ya había sido detenido y acusado de posesión de marihuana e infracciones de tránsito.

A medida que avanzó la investigación, los detectives detectaron inconsistencias en su relato y lo acusaron de presentar declaraciones falsas, ya que cambiaba repetidamente su versión de los hechos.

El miércoles, las autoridades presentaron cargos formales contra Pearce por asesinato, encubrimiento de una muerte, manipulación de pruebas, agresión con agravantes, lesiones con agravantes, crueldad infantil y denuncia falsa de un delito.

Durante la audiencia, la jueza magistrada Keisha Hill Wright le negó la libertad bajo fianza.

“Usted proporcionó declaraciones contradictorias en una investigación de un niño desaparecido, y cuando los relatos de los testigos verificaron sus declaraciones contradictorias, usted admitió haber ocultado y falsificado hechos materiales”, le dijo la jueza, según AP.

La policía informó que el niño tenía una hermana gemela, quien fue puesta bajo la custodia del Departamento de Bienestar Infantil, mientras los investigadores evalúan si la madre tuvo algún papel en la muerte del menor.

El caso ha causado conmoción en la comunidad de Riverdale, donde vecinos y autoridades locales han expresado consternación por el desenlace de una búsqueda que comenzó con la esperanza de encontrar al bebé con vida.

