Univision: La séptima temporada de “¿Quién es la Máscara?” logra exitoso rating durante el día de su estreno

La séptima temporada del programa “¿Quién es la Máscara?“ de TelevisaUnivision vivió su día de estreno el pasado domingo alcanzando un éxito masivo de audiencia de 2.2 millones de televidentes totales de 2 años o más que sintonizaron la totalidad o parte de la transmisión de dos horas y media.

Según el comunicado de prensa emitido por la cadena, este programa dominó el horario estelar entre los principales segmentos demográficos hispanos de EE. UU. con un crecimiento significativo de audiencia en comparación con el estreno del año anterior.

¿Quién es la máscara? es un programa conducido por Omar Chaparro, en donde celebridades como Anahí, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras fungen como los investigadores, convirtiendo a este imperdible programa en un evento obligado todos los domingos a las 8 p.m. ET / 7 p.m. CT por Univision.

Rating: “¿Quién es la máscara?” superó a “La Isla: Desafío Extremo 2”

El estreno mostró un crecimiento sustancial en comparación con el lanzamiento de la temporada anterior, logrando un aumento de audiencia de doble dígito (+14%) en el crucial grupo demográfico de Adultos 18-49. Este aumento fue impulsado en gran medida por un significativo incremento del (+25%) en televidentes masculinos, mientras que las televidentes femeninas también experimentaron una subida positiva del (+5%).

“¿Quién es la Máscara?” demostró ser un poderoso programa ancla para la cadena, reteniendo e incrementando su audiencia general de antesala en (+10%), incluyendo un sólido 91% entre Adultos 18-49 y 58% entre Adultos 18-34.

“¿Quién es la Máscara?” superó de forma decisiva la transmisión de “La Isla: Desafío Extremo S2” de Telemundo de 8 p.m. a 10 p.m. Este con una ventaja de (+18%) entre Televidentes 2+ y una ventaja de (+6%) entre Adultos 18-49. Además, superó todo el bloque de 7 p.m. a 10 p.m. de “La Isla: Desafío Extremo S2” de Telemundo por doble dígito entre Televidentes 2+ (+27% de ventaja) y Adultos 18-49 (+23% de ventaja).

La serie de competencia se posicionó como el programa de entretenimiento número uno en toda la televisión durante el horario estelar con la audiencia hispana de EE. UU. de 2 años o más. También se ubicó entre los 3 principales programas de entretenimiento del domingo por la noche entre los Adultos Hispanos de EE. UU. 18-49, junto con “Cinemas” de UNIMÁS y “La Rosa De Guadalupe” de Univision.

