Vinícius Jr. es procesado por la justicia brasileña por su “ruidosa” fiesta de cumpleaños

Vinícius Jr., figura del Real Madrid y de la selección de Brasil, ha sido imputado por la Justicia brasileña por un presunto delito de “perturbación del trabajo o la tranquilidad pública”, debido a una fiesta masiva que organizó en julio pasado para celebrar su 25º cumpleaños.

El proceso está en manos del 9º Juzgado Especial Penal de Río de Janeiro, responsable de juzgar infracciones menores, según informaron fuentes del sistema judicial del estado.

Una celebración que alteró el descanso de los vecinos

De acuerdo con la denuncia citada por O Globo, la celebración tuvo lugar en una exclusiva propiedad en la zona oeste de Río y se prolongó desde el 19 hasta la madrugada del 21 de julio. Los fuertes ruidos y el uso de fuegos artificiales hicieron que uno de los residentes alertara a la Policía Militar, que intervino pidiendo bajar el volumen.

No obstante, el denunciante asegura que, tras la retirada de los agentes, la música volvió a subir a niveles muy altos, lo que derivó en una denuncia formal por alteración del orden.

Una fiesta de lujo con 500 invitados y artistas de renombre

La prensa brasileña describió el evento como una celebración de gran escala con la presencia de más de 500 personas. Entre los asistentes estuvieron el jugador francés Eduardo Camavinga, la cantante Anitta y el reconocido rapero Travis Scott, quien presuntamente ofreció un espectáculo privado. El evento incluyó shows musicales, pirotecnia y atracciones similares a las de una feria.

Una infracción menor con gran repercusión mediática

El delito por el que se le acusa está tipificado en el Código Penal brasileño y conlleva una pena de entre 15 días y 3 meses de prisión, o una multa. La audiencia inicial del caso está programada para el 6 de noviembre, y se prevé que Vinícius esté representado por su equipo legal.

Hasta ahora, el futbolista no ha hecho declaraciones públicas al respecto, y el Real Madrid ha preferido no pronunciarse, alegando que se trata de un asunto privado.

El entorno del jugador confía en una resolución rápida y con consecuencias menores. Aun así, este nuevo episodio vuelve a situar a Vinícius en el centro de la atención mediática, sumándose a otros momentos polémicos relacionados con el racismo y comentarios controvertidos en redes sociales.

