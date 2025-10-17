Gobernador de Illinois donará $1.4 millones de dólares ganados al jugar al blackjack en Las Vegas

Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, dio a conocer que donará a organizaciones benéficas $1.4 millones de dólares obtenidos después de jugar al blackjack en un casino de Las Vegas, Nevada.

En su declaración de impuestos correspondientes al año pasado, el demócrata de 60 años reporta $1.4 millones de dólares en ganancias surgidas a partir de apuestas.

La habilidad de Pritzker en el blackjack le hizo pasar una mala noche a uno de los grandes casinos de la “Ciudad del Pecado” cuando la fortuna no le dejó de sonreírle.

El propio mandatario estatal indicó en una conferencia que todo ese dinero surgió el año pasado cuando se puso a jugar cartas mientras estaba de vacaciones con su esposa y algunos amigos.

“Tuve muchísima suerte. Francamente, hay que tenerla para salir ganando, yendo a un casino en cualquier lugar —era en Las Vegas—, y me gusta jugar a las cartas”, expresó.

Sin embargo, la suma obtenida, representa muy poco para el mandatario de Illinois, pues cuenta con una fortuna estimada en $3.9 mil millones de dólares.

Quienes conforman el círculo cercano de J.B. Pritzker saben que incluso ejerce la política como hobby, pues el futuro financiero de su familia está garantizado desde hace décadas.

J.B. Pritzker se opone a las políticas de la actual administración federal e incluso ha retado a públicamente a Trump. (Crédito: Nam Y. Huh / AP)

Sin embargo, él demócrata no sólo está tratando de reelegirse por tercera vez como gobernador de Illinois, sino que diversos analistas lo contemplan como posible aspirante a la candidatura presidencial en 2028.

En las últimas semanas, el apellido Pritzker ha acaparado los titulares de los principales espacios noticiosos, pues optó por encabezar la lista de opositores del presidente Donald Trump al mostrarse en contra del despliegue de la Guardia Nacional como pretende hacerlo.

De hecho, públicamente ha retado al magnate neoyorquino a arrestarlo e incluso lo ha culpado por presuntamente destruir la democracia.

“Donald Trump cree que debemos confiar en él en materia económica porque afirma ser muy rico, pero, créanlo, un verdadero multimillonario dice que Trump es rico sólo en una cosa: estupidez”, afirmó durante su participación en la Convención Nacional Demócrata (DNC) celebrada el año pasado y desde entonces sus criticas se han incrementado.

Todo ello le permite seguir encabezando la lista de preferencias electorales en Illinois donde ningún opositor alcanza a hacerle sombra.

Sigue leyendo:

• Gobernador de Illinois lanza su candidatura a la reelección para un tercer mandato

• Gobernador de Illinois culpa a Donald Trump de “destruir la democracia”

• Gobernador de Illinois arremete en contra de Trump y le reprocha “su estupidez”