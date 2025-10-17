Rodri vuelve a ser baja en Manchester City y sin fecha de regreso

Rodri Hernández, del Manchester City, será baja para el partido frente al Everton y aún no tiene fecha de regreso tras su lesión.

El mediocampista español y Balón de Oro sigue con la lesión muscular que sufrió ante el Brentford y que le impidió estar con la selección de España durante la última fecha FIFA.

“Rodri no está listo para mañana. No sabemos cuándo puede volver”, sentenció este viernes Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al partido.

Rodri, ganador del Balón de Oro el año pasado, se perdió la mayor parte de la temporada pasada por una lesión del ligamento cruzado anterior.

Ha disputado nueve partidos con su club y su selección esta temporada, pero solo jugó 22 minutos antes de ser sustituido contra el Brentford.

El español se perdió el inicio de esta temporada después de sufrir otra lesión, supuestamente en la ingle, en el Mundial de Clubes, y se ha quejado de dolor de rodilla en las últimas semanas.

Así va la Premier League

Manchester City cerca de recuperar algunos jugadores

Por su parte, Guardiola infordó de que Rayan Ait-Nouri y Omar Marmoush entrenaron ayer y “están cerca de volver”, mientras que con Mateo Kovacic, que volvió a tener minutos con Croacia, está para “50-60 minutos”.

Por su parte, Jack Grealish, quien está en calidad de cedido, no podrá jugar con el Everton debido a las normas de cesión en la Premier League.

El futbolista inglés, mejor jugador de agosto en la Premier League, no podrá estar tanto en la ida como en la vuelta del campeonato liguero ni podrá enfrentarse al conjunto de Pep Guardiola en el caso de que se vean las caras en copa.

El extremo está haciendo un gran inicio de temporada al anotar un gol y dar cuatro asistencias en las primeras siete jornadas que mantiene al equipo en octava posición.

