Trump pide a Rusia y Ucrania que “se detengan donde están”, tras reunión con Zelensky

El presidente Donald Trump instó el viernes a Rusia y Ucrania a cesar de inmediato los combates mientras renueva los esfuerzos para resolver la guerra que dura más de tres años.

Trump emitió esta exigencia en su red social Truth Social poco después de finalizar una reunión “interesante” y “cordial” con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky en la Casa Blanca.

“Pero le dije, como también le sugerí encarecidamente al presidente [ruso] [Vladimir] Putin, que es hora de detener la matanza y llegar a un acuerdo”, escribió Trump. “Ya se ha derramado suficiente sangre, con límites de propiedad definidos por la guerra y las agallas. Deberían detenerse donde están”.

Zelensky, en declaraciones a la prensa a las afueras de la Casa Blanca después de la reunión, afirmó estar de acuerdo con Trump en un alto el fuego inmediato, para congelar las líneas de batalla y negociar el fin de la guerra.

“Creo que tenemos que detenernos donde estamos, el presidente tiene razón”, dijo Zelensky, pero añadió que deben celebrarse negociaciones para decidir el destino del territorio ucraniano bajo ocupación rusa.

“La cuestión de los territorios es muy delicada, muy delicada y, en realidad, la más difícil”, declaró Zelensky, añadiendo que los rusos “quieren ocuparlo todo”.

“Pero ahora quieren, antes de cualquier alto el fuego, llegar a un acuerdo sobre la tierra, sobre nuestros territorios”, continuó el presidente de Ucrania. “Nuestra postura es que, miren, primero necesitamos un alto el fuego, así que debemos sentarnos, hablar y entender dónde estamos, y creo que este es el primer paso más importante”.

Zelensky viajó a Estados Unidos para presionar a Trump para que brinde más apoyo a Ucrania y aumente la presión sobre Putin, militar, económica y diplomáticamente.

Si bien Trump expresó el mes pasado que creía que Ucrania podría recuperar todo su territorio bajo la ocupación rusa, el jueves, tras una conversación telefónica con Putin, el presidente de EE.UU. se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

“¡Que ambos canten victoria, que la historia decida! No más tiroteos, no más muertes, no más gastos ingentes e insostenibles”, escribió Trump en su publicación en redes sociales.

“¡BASTA! ¡VAYAN A CASA CON SUS FAMILIAS EN PAZ!”

Trump se prepara para reunirse pronto con Putin en Budapest, en un intento por poner fin a la guerra.

Su último encuentro con Putin fue este verano en Alaska y abandonó la reunión retractándose de su exigencia de un alto el fuego. En cambio, animó a Putin y Zelensky a reunirse para negociar, lo cual nunca se materializó.

