Clima de hoy en Dallas para este sábado 18 de octubre

Este sábado 18 de octubre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC). La probabilidad de lluvia será del 99% y se esperan nubes y claros. Además, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 9.32 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 57 grados Fahrenheit (14ºC), con una probabilidad de precipitación del 4%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 8.08 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 275 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:33 h y se marchará a las 18:51 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 57 y los 77 grados Fahrenheit (14 y 25 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

