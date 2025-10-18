Hombre culpable de torturar y asesinar a familia hispana en 1993 fue ejecutado en Arizona

Un hombre condenado por asesinar a cuatro miembros de una familia de Phoenix hace más de 30 años en venganza por bienes robados fue ejecutado el viernes, en lo que representó la segunda ejecución del año en Arizona.

Richard Kenneth Djerf, de 55 años, murió por inyección letal a las 10:40 a. m., hora local, por los asesinatos de Albert Luna Sr. y Patricia Luna, su hija Rochelle Luna, de 18 años, y su hijo Damien Luna, de 5, en su domicilio el 14 de septiembre de 1993. Djerf, quien estuvo en prisión durante más de 29 años, decidió no solicitar clemencia.

“Esas cuatro víctimas inocentes merecen justicia, y sus seres queridos merecen un cierre”, declaró el fiscal general de Arizona, Kris Mayes, cuya oficina solicitó la ejecución.

Los fiscales afirmaron que Djerf culpó a otro familiar, Albert Luna Jr., quien no presenció los asesinatos, por un robo previo de aparatos electrónicos y un arma de su apartamento. Djerf se obsesionó con la venganza y meses después acudió a la casa, alegando entregar flores, según la fiscalía.

Las autoridades afirmaron que Djerf agredió sexualmente a Rochelle Luna y le cortó la garganta; golpeó a Albert Luna Sr. con un bate de béisbol de aluminio, lo apuñaló y le disparó; y ató a Patricia y Damien Luna a sillas de cocina antes de dispararles mortalmente.

Djerf se negó a hacer una última declaración. No opuso resistencia, pero respiró hondo varias veces y emitió un breve ronquido después de que le administraran los fármacos letales, declaró John Barcello, subdirector del Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reingreso de Arizona, durante una conferencia de prensa el viernes.

No hubo representantes de las víctimas presentes, afirmó Barcello.

La fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, declaró en un comunicado que un caso como el de Djerf es un delito donde “la justicia exige el castigo máximo”.

“Lo que este hombre hizo en 1993, torturando y asesinando a casi una familia entera, fue pura maldad”, dijo Mitchell. “Hoy fue un día de justicia definitiva, no solo por la memoria de las cuatro vidas inocentes que segó, sino también por el único hijo sobreviviente y la extensa familia Luna, que han cargado con el peso de esa pérdida cada día”.

Hace un mes, Djerf emitió un comunicado en el que reconocía haber cometido los asesinatos y se disculpaba por el dolor causado.

Suspensión de ejecuciones en Arizona

El estado ha suspendido las ejecuciones dos veces desde 2014 debido a la preocupación por el uso de la pena de muerte.

Hubo una pausa de casi ocho años debido a las dificultades para obtener los medicamentos necesarios y a las críticas de que una ejecución en 2014 fue un fracaso: a Joseph Wood le inyectaron 15 dosis de una combinación de dos medicamentos durante dos horas, lo que le provocó inhalar repetidamente y jadear cientos de veces antes de morir.

Las ejecuciones se reanudaron en 2022, y tres presos fueron ejecutados ese año. Se suspendieron nuevamente en 2023 después de que la gobernadora Katie Hobbs ordenara una revisión del protocolo de la pena capital y la fiscal general Kris Mayes acordara no llevar a cabo ninguna ejecución.

La revisión finalizó en noviembre de 2024, cuando Hobbs despidió a un magistrado federal jubilado que había designado para examinar los procedimientos de ejecución, y el departamento penitenciario estatal anunció cambios en el equipo de inyección letal.

En marzo, Aaron Gunches, de 53 años, condenado por asesinato, fue ejecutado mediante inyección letal en Arizona. Fue la primera ejecución en el estado del suroeste de EE. UU. en más de dos años.

Sigue leyendo:

– Mississippi ejecutará a Charles Crawford, condenado por secuestrar, violar y matar a una estudiante universitaria.

– Indiana ejecutó a Roy Lee Ward, asesino y violador de una adolescente de 15 años.