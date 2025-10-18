Ximena Navarrete revela “la fórmula” para recuperar su figura tras el embarazo

A menos de un año de haberse convertido en madre por tercera ocasión, la reina de belleza mexicana Ximena Navarrete decidió dar respuesta a los cuestionamientos sobre su “secreto” para recuperar su figura antes del embarazo. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

La ex Miss Universo 2010 sorprendió a su comunidad digital al compartir un post con una imagen del inicio de su periodo posparto y la actualidad, dando una mirada inédita a la transformación física que ha logrado en seis meses.

Sin miedo al “qué dirán”, la tapatía confesó que la clave para recobrar su diminuta cintura ha sido un curso cara a cara enfocado en el ejercicio de la zona abdominal, una buena alimentación y una rutina intensa de cardio.

“¿Qué es lo que hago? Disciplina, equilibrio, alimentación… No hay secretos (…) Ejercicio + alimentación + hipopresivos”, explicó de forma contundente sobre una imagen compartida desde sus historias de Instagram.

“Ahora tengo 8 semanas que tomé un curso, como tal no son hipopresivos y ya tengo 8 semanas haciéndolos y me encantó, ha sido presencial y he hecho tarea todos los días”, destapó la representante mexicana.

De acuerdo con Ximena Navarrete, en esta ocasión los ejercicios en el gimnasio ha quedado descartados por una importante razón relacionada con su salud: “Obviamente todo el cuerpo y los músculos del abdomen se abren y es importante rehabilitarlos y cerrarlos antes de hacer ejercicios de abdomen. En este postparto quise hacer eso porque es importante para mí estar fuerte y ya casi me dan de alta, voy a tener mi última sesión esta semana, me urge, ya casi estoy completamente lista sin diastasis”, reiteró.

A pesar de los resultados que ha obtenido con dicho plan, Ximena Navarrete está lista para conquistar su siguiente reto: “Ya que me den de alta, ya puedo hacer en el gimnasio abdomen, porque en todo este tiempo no he estado metiendo abdomen, he hecho todo lo demás, pero espero que ya pronto esté haciendo ejercicio abdominal como cualquier persona”, añadió.

Para concluir su mensaje, la segunda mexicana ganadora de la corona en el certamen de belleza se dirigió a las madres de familia que, como ella, se encuentran en búsqueda de retomar un estilo de vida saludable tras dar a luz.

“Las mujeres que tenemos cesáreas también podemos hacer ejercicio… somos personas normales. Obviamente con autorización de tu médico. Lo natural es que te den de alta. A mí en mis tres postpartos al mes de mi cesárea me han dado luz verde para hacer ejercicio. Consulta siempre con tus doctores”, pidió la famosa.

