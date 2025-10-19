Netanyahu ordena atacar “objetivos terroristas” en la Franja de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este domingo “actuar enérgicamente contra objetivos terroristas” en Gaza, nueve días después de la entrada en vigor del alto el fuego y sin aclarar si esto supone el fin del mismo. “Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu celebró una consulta con el ministro de Defensa, Israel Katz, y los jefes del sistema de seguridad, y ordenó actuar enérgicamente contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza”, detalló su Oficina en un comunicado.

Katz advirtió, en un comunicado divulgado por la prensa israelí, que “Hamás pagará un alto precio por cada disparo y cada violación del alto el fuego. Si no se entiende el mensaje, la intensidad de nuestra respuesta se intensificará”. La portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, afirmó no obstante que el alto el fuego en la Franja de Gaza sigue vigente. “Actualmente estamos en un alto el fuego, pero a los soldados se les permite protegerse”, dijo en una rueda de prensa virtual.

Primeros enfrentamientos tras días de tregua

Al menos cinco palestinos murieron hoy en un bombardeo israelí puertas de un café en el centro de Gaza, informaron a Efe fuentes de la morgue del Hospital Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah, que recibió los cuerpos. Un dron bombardeó una reunión de personas en las inmediaciones del café Twix, en la zona de Al Zuweida en el centro de Gaza. El café está situado junto a la carretera de Rashid, que atraviesa Gaza de norte a sur a apenas metros del mar.

Esta mañana, se produjo fuego cruzado entre milicianos y el Ejército israelí en Rafah, sur del enclave, después de que los primeros lanzaran contra las tropas “un misil antitanque y disparos” en la zona, según detalló un comunicado castrense, que calificó el incidente de “una flagrante violación” del acuerdo de alto el fuego. “En respuesta, el Ejército comenzó a bombardear el área para eliminar la amenaza y desmantelar bocas de túneles y estructuras militares utilizadas para actividad terrorista”, recoge el texto.

Hamás se desvincula de los ataques

Las Brigadas Al Qasam -el brazo armado de Hamás, acuciado por luchas internas- se ha desvinculado de lo sucedido y reiterado su compromiso con la implementación del acuerdo de alto el fuego en toda la Franja de Gaza. “No tenemos conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento”, detallaron en un comunicado oficial, asegurando haber perdido el contacto con sus hombres en Rafah desde que Israel rompiera el anterior alto el fuego el pasado mes de marzo.

“En consecuencia, no tenemos conexión con ningún evento que ocurra en esas áreas y no podemos contactar a ninguno de nuestros combatientes allí, si es que alguno todavía está vivo”, añadió el grupo armado.

Tras conocerse los informes sobre los ataques de hoy, el ministro israelí de Seguridad Nacional, de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, ya había hecho un llamamiento a Netanyahu para que reanudara la guerra contra Hamás, grupo considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países, incluidos Alemania o Estados Unidos.

