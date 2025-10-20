5 signos viven un nuevo comienzo en la semana del 20 al 26 de octubre

Durante la semana del 20 al 26 de octubre de 2025, la Luna Nueva en Libra marca un poderoso punto de inflexión para 5 signos del zodiaco.

Este evento cósmico, que ocurre el 21 de octubre, casi coincide con el inicio de la temporada de Escorpio, lo que amplifica la energía de transformación, equilibrio y nuevos comienzos.

Para Libra, Escorpio, Sagitario, Géminis y Leo, esta semana simboliza renacimiento, claridad emocional y oportunidades inesperadas.

El cielo te impulsa a soltar el pasado y sembrar intenciones alineadas con tu propósito más auténtico.

Significado espiritual de la Luna Nueva en Libra

Cada Luna Nueva marca el inicio de un ciclo emocional y energético. En Libra, signo regido por Venus, esta lunación despierta el deseo de armonía, amor y cooperación.

Nos enseña a dar y recibir con equilibrio, a sanar vínculos y a encontrar la belleza en los nuevos comienzos.

Con el Sol ingresando en Escorpio el 22 de octubre, esta energía se vuelve más profunda e introspectiva, invitándonos a renacer con fuerza interior y sabiduría emocional.

1. Libra

Libra, la Luna Nueva en tu signo trae una renovación completa de energía y propósito, según comenta un reporte astrológico de Your Tango.

Este es tu momento para brillar, establecer metas y reconstruir tu autoestima. Los próximos días serán ideales para empezar un nuevo proyecto, fortalecer tus relaciones o redefinir tu identidad personal.

Con el Sol avanzando hacia Escorpio, te volverás más disciplinado y realista. Evita gastar energía en personas o situaciones que no sumen a tu crecimiento.

El consejo de tu horóscopo: abre tu corazón sin miedo; los nuevos vínculos que surjan esta semana estarán destinados a durar.

2. Escorpio

Con el Sol ingresando en tu signo, tu energía vital se renueva, Escorpio. La Luna Nueva en Libra ilumina tu zona del subconsciente, ayudándote a cerrar ciclos y soltar emociones reprimidas.

Los astros dicen que este tránsito te invita a dejar atrás el pasado y prepararte para un renacimiento emocional.

Mercurio y Marte en tu signo potencian tu mente y determinación, pero también pueden impulsarte a actuar sin pensar.

El consejo de tu horóscopo: canaliza tu intensidad hacia proyectos creativos o espirituales. La paciencia será tu mejor aliada.

3. Sagitario

La Luna Nueva activa tu sector social y profesional, Sagitario. Esta semana podrías recibir reconocimiento, propuestas laborales o la oportunidad de reinventarte profesionalmente.

Sin embargo, el inicio de la temporada de Escorpio te pide introspección. Antes de lanzarte a nuevos compromisos, analiza tus motivaciones y asegúrate de que tus decisiones estén alineadas con tus valores.

El consejo de tu horóscopo: practica la diplomacia y evita discusiones innecesarias. Cuida tu energía y evita dispersarte en demasiadas tareas.

4. Géminis

Géminis, la Luna Nueva en Libra activa tu zona del amor y la creatividad. Esta semana promete romance, inspiración y reconexión emocional.

Si estás en pareja, será un excelente momento para reavivar la chispa; si estás soltero, podrías conocer a alguien que te inspire profundamente.

Con el Sol entrando en Escorpio, tu enfoque se vuelve más serio y reflexivo. Es hora de equilibrar tu deseo de diversión con tus responsabilidades emocionales.

El consejo de tu horóscopo: no idealices el pasado; enfócate en construir relaciones honestas y realistas.

5. Leo

Para ti, Leo, esta Luna Nueva en Libra trae una ola de inspiración y confianza creativa. Las ideas fluyen con facilidad, y es momento ideal para emprender o retomar proyectos artísticos.

Con la llegada de la temporada de Escorpio, tu energía se centra en el hogar y el bienestar emocional. Este tránsito te ayudará a encontrar estabilidad interior, algo clave antes de lanzarte a nuevos desafíos.

El consejo de tu horóscopo: permite que tu creatividad fluya sin miedo al error. Las conexiones que hagas esta semana podrían impulsarte hacia el éxito.

Preguntas sobre el horóscopo de la semana del 20 al 26 de octubre

¿Cómo influye la Luna Nueva en Libra?

Promueve el equilibrio, la armonía y las nuevas oportunidades en el amor, el trabajo y las relaciones interpersonales.

¿Qué energía trae la temporada de Escorpio?

Intensidad, enfoque y poder de transformación. Es ideal para cerrar ciclos y fortalecer tu propósito personal.

¿Qué ritual puedo hacer para aprovechar esta energía?

Enciende una vela blanca, escribe tus intenciones y visualiza cómo florecen con la próxima Luna Llena.

Sigue leyendo:

• Signos que enfrentan pruebas kármicas hasta el 22 de octubre 2025

• Suerte y fortuna esperan 3 signos del zodiaco chino del 20 al 26 de octubre

• Cáncer y Sagitario pronto recibirán una señal del universo