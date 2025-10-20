Cowboys aplastan a los Commanders y aprietan la pelea en la División Este de la NFC

Los Dallas Cowboys tuvieron su mejor actuación de la temporada y vencieron este domingo por 44-22 a los Washington Commanders, resultado que los mete de lleno en la pelea por la División Este de la Conferencia Nacional (NFC).

El receptor CeeDee Lamb volvió tras perderse tres partidos por un esguince de tobillo y no tardó en marcar diferencias.

En el primer cuarto, protagonizó una jugada espectacular de 74 yardas tras un envío profundo de Dak Prescott, en la que celebró junto a su nuevo compañero George Pickens mientras ambos retrocedían hacia la zona de anotación.

“Ese touchdown fue de los dos. Es algo que repetiremos muchas veces más”, dijo Lamb tras el encuentro, visiblemente emocionado por su regreso.

De acuerdo a la NFL, los Cowboys tienen un 21% de llegar a la postemporada tras siete semanas.

Dak Prescott y Ferguson guiaron victoria de Cowboys

El mariscal Dak Prescott firmó uno de sus mejores partidos del año con 264 yardas y tres pases de anotación, dos de ellos para Jake Ferguson.

El receptor hizo historia al convertirse en el primer ala cerrada en la historia de la NFL con al menos 50 recepciones y seis touchdowns en los primeros siete partidos de una temporada.

Prescott completó 21 de 30 intentos y manejó el juego con autoridad, combinando con Lamb, Pickens y Ferguson para mantener al ataque de Dallas en ritmo durante todo el encuentro.

La defensiva de los Cowboys también tuvo protagonismo. DaRon Bland regresó una intercepción 68 yardas hasta la zona de anotación, luego de que el mariscal novato Jayden Daniels abandonara el juego por una lesión en el muslo derecho.

El corredor Javonte Williams también aportó al triunfo con 116 yardas terrestres y un touchdown, consolidando un ataque balanceado entre pase y carrera.

Con esta victoria, los Cowboys colocan su récord en 3-3-1, subiendo al segundo lugar de la división Este, detrás de los Philadelphia Eagles.

Los Commanders, por su parte, caen al tercer puesto (3-4) y siguen mostrando inconsistencias en ambos lados del balón.

