Patrick Mahomes logra nuevo récord en victoria de Chiefs que terminó en golpes

Patrick Mahomes brilló en la victoria de Kansas City Chiefs 30-17 sobre Detroit Lions, que terminó con un intercambio de golpes en una pelea al final del partido.

Mahomes se convirtió en el jugador que consigue 300 o más touchdowns en la menor cantidad de juegos. El quarterback de los Chiefs consiguió el récord con 139 juegos en su carrera.

Dan Marino era el jugador que poseía la marca con 300 touchdowns en 147 encuentros en la NFL.

Estos son los cinco quarterbacks que consiguieron 300 o más touchdowns en menos juegos:

Patrick Mahomes – 139 juegos Dan Marino – 147 juegos Aaron Rodgers – 151 juegos Peyton Manning – 160 juegos Drew Brees – 162 juegos

Kansas City Chiefs termina peleando con Detroit

Mahomes lanzó para 257 yardas y tres touchdowns, se esforzó para conseguir otra anotación y lideró a Kansas City a una victoria de 30-17 tan contundente que el safety de los Lions, Brian Branch, se desató al final.

La primera mitad resultó equilibrada. Detroit estuvo dos veces en ventaja, 0-3 y 6-10, pero Kansas City reaccionó y se fue al descanso arriba 13-10.

En el tercer cuarto el equipo del entrenador Andy Reid alargó su ventaja a 20-10 gracias a la recepción de Hollywood Brown en su primera serie.

Detroit se acercó 20-17 en el último periodo con una espectacular atrapada a una mano de Sam LaPorta en las diagonales. La respuesta de Chiefs fue inmediata en un ataque que Mahomes coronó con un segundo envío de ‘touchdown’ a Hollywood Brown que los puso 27-17.

Luego del final, el safety de los Lions pasó junto al mariscal de campo de Kansas City y el receptor abierto de los Chiefs, JuJu Smith-Schuster, se sintió ofendido por el movimiento, se acercó a Branch y tuvo algunas palabras con él.

Branch conectó un gancho de derecha al receptor de los Chiefs, JuJu Smith-Schuster, mientras los equipos se acercaban en el mediocampo, lo que desencadenó una breve pelea entre los jugadores.

Sigue leyendo:

– Mark Sánchez es dado de alta del hospital, luego fichado y liberado de la cárcel

– Cowboys pierde al corredor Miles Sanders por el resto de la temporada

– Dak Prescott planea jugar hasta 40 años como Tom Brady y Brett Favre