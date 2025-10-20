LA Rams se llevan victoria en Londres con gran noche de Matthew Stafford

Los Angeles Rams derrotaron 35-7 a los Jacksonville Jaguars en Wembley, Londres, con una gran actuación de Matthew Stafford.

Stafford lanzó cinco pases de touchdowns para poner a los Rams con récord de 5-2, la mejor marca desde que el equipo ganó el Super Bowl en la temporada 2021.

Este fue el quinto juego de Stafford con cinco pases de anotación y el primero en 10 años. El último juego con cinco pases fue en la victoria 45-14 vistiendo el uniforme de los Detroit Lions sobre los Philadelphia Eagles en 2015.

El quarterback de los Rams impuso la marca de más pases de touchdown en un juego internacional de la NFL.

Stafford, quien ha lanzado 12 touchdowns sin intercepciones en sus últimos cuatro partidos, también conectó con el receptor novato Konata Mumpfield y el ala cerrada novato Terrance Ferguson en la goleada contra Londres.

“Vimos algunos momentos oportunos para aprovechar algunos encuentros individuales”, dijo Davante Adams, quien señaló que él y Stafford habían estado intercambiando mensajes de texto adicionales en las últimas semanas y “hablando sobre ciertos temas”.

Adams se convirtió en el segundo jugador en anotar tres touchdowns en un partido internacional. La NFL indicó que el primero fue Marcedes Lewis, quien anotó tres en la victoria de Jacksonville por 44-7 sobre los Ravens en Wembley en 2017.

Coach de Jaguars acepta responsabilidad en derrota ante Rams

Liam Coen, coach de los Jaguars, aceptó la responsabilidad tras la derrota y no quiso culpar a los jugadores.

“No voy a culpar a estos jugadores, empiezo por mí”, dijo el entrenador de los Jags, Liam Coen. “Nadie se imaginaría que estuvimos aquí una semana, preparados, listos para jugar en este ambiente, al ver cómo empezamos el partido”.

Los Jaguars permitieron siete capturas y cometieron 13 penalizaciones por 119 yardas.

El mariscal de campo de los Jags, Trevor Lawrence, completó 23 de 48 pases para 296 yardas y el pase de touchdown a Travis Hunter.

Sigue leyendo:

– Defensiva de Dallas Cowboys se pone entre las peores de la NFL tras nueva derrota

– Patrick Mahomes logra nuevo récord en victoria de Chiefs que terminó en golpes

– Mark Sánchez es dado de alta del hospital, luego fichado y liberado de la cárcel