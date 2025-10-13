Defensiva de Dallas Cowboys se pone entre las peores de la NFL tras nueva derrota

Los Dallas Cowboys atraviesan un momento crítico tras permitir 30 puntos por cuarta vez en la temporada y caer 30-27 en un partido que se les escapó en los minutos finales.

El equipo de Brian Schottenheimer permitió 410 yardas totales y 27 primeros intentos, incapaz de frenar el ataque de Carolina, que consumió los últimos seis minutos del reloj antes de que Ryan Fitzgerald conectara un gol de campo de 33 yardas para sellar la derrota de Dallas.

Rico Dowdle, quien pasó cinco temporadas con los Cowboys antes de que Jerry Jones decidiera no renovarlo, tuvo la mejor actuación de su carrera: 239 yardas totales y 183 yardas por tierra en 30 acarreos.

“Este es un juego donde tienes que ganar la línea de golpeo, y no lo hicimos”, lamentó Schottenheimer. “Es decepcionante. Tenemos que ser mejores. Y eso empieza conmigo y con el cuerpo técnico”.

Su reemplazo, Javonte Williams, apenas logró 29 yardas en 13 acarreos, reflejando el contraste total entre ambos corredores.

El mariscal de campo Bryce Young completó 25 de 33 pases para 199 yardas y tres touchdowns, desmantelando la defensa de Dallas en momentos clave.

En la serie final, Young completó tres de cuatro pases para 25 yardas, incluyendo una jugada crucial en cuarta y cuatro hacia Hunter Renfrow, que permitió a Carolina mantener la posesión y preparar el gol de campo de la victoria.

Dallas, que traspasó a su estrella defensiva Micah Parsons antes del inicio de la temporada, solo logró una captura durante todo el encuentro.

Defensa de Dallas Cowboys no levanta

Los Cowboys han permitido al menos 30 puntos en cuatro de seis partidos, una estadística que los coloca entre las defensivas más vulnerables de la NFL.

“Es frustrante”, reconoció el liniero Kenny Clark. “Queremos detener la carrera, pero ellos hacían grandes jugadas en primera y segunda oportunidad. Tenemos que ser más físicos y mejorar en la línea de golpeo”.

El entrenador insistió en que el equipo debe recuperar la identidad defensiva que alguna vez los caracterizó:

Dak Prescott lanzó para 261 yardas y tres touchdowns, con George Pickens brillando con nueve recepciones, 186 yardas y una anotación.

Dallas (2-3-1) desperdició una oportunidad de acercarse a los Philadelphia Eagles (4-2) en la NFC Este, especialmente después de la derrota de los campeones del Super Bowl ante los Giants.

