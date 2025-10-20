El tiempo de hoy en Miami para este lunes 20 de octubre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 20 de octubre indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 56% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 77 grados Fahrenheit (25ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 56 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:22 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:49 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se espera escasa nubosidad con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 73 y los 86 grados Fahrenheit (23 y 30 grados Celsius). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 15%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos templados y veranos no muy calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.