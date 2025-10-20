Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de octubre de 2025

PISCIS

Cuídate bien a quién le aflojas, porque podrías terminar enamorándote de la persona equivocada y confundiendo el gusto con el amor verdadero. No todo lo que te acelera el corazón es amor, mi ciela, a veces solo es pura hormona desbordada. Tienes en mente un proyecto que podría rendirte frutos si dejas de postergarlo y te pones a trabajar desde ya, sin miedo y sin flojera. Deja de quejarte de tu cuerpo, si algo no te gusta, ponte a mover ese cuerpecito y échale ganas, que con quejarte no vas a lograr ni una triste lonja menos.

En el trabajo se viene una mejora que te va a dar un respiro, sobre todo en lo económico. Aprende a invertir bien tus dineros, que gastas en puras shingaderas que ni te sirven. Posibilidades de encamarte con una amistad, y si pasa, que sea con precaución, porque el gusto puede salirte caro. Cuida tus pies, riñones y estómago, bájale a los refrescos, café y azúcar porque podrías retener líquidos y verte como tamal mal amarrado.

No pierdas tu tiempo con gente pen$eja que solo se te acerca por interés, porque al final terminan drenándote la energía. En estos días andarás con la lengua más suelta que listón de quinceañera, así que cuida lo que dices o vas a meter la pata. Si tu relación se volvió puro pleito, celos y desconfianza, ya siéntate y pon las cartas sobre la mesa, que no vale la pena estar en una relación donde solo tú empujas el carrito. Si él o ella no se esfuerzan, tú tampoco tienes por qué hacerlo; mejor guarda tu dignidad y abre paso a lo que sí te haga sentir en paz.

ACUARIO

Todo lo que quieras conseguir, hazlo tú y deja de esperar que la vida te lo sirva en charola de plata. Una amistad va a necesitar de ti más de lo que crees, y ahí se verá de qué estás hecho. Posibilidades de viaje o cambios constantes de lugar, traes las energías alborotadas, así que no tomes decisiones a lo menso. Se aproxima una situación medio confusa con una persona que te encanta y te trae de cabeza, pero aguas, no confundas la emoción con un futuro que ni existe todavía.

No temas a lo que viene, porque la vida te va a poner en bandeja de plata nuevas oportunidades que te harán madurar y valorar lo que tienes. Sueles decepcionarte rápido porque ya te rompieron el corazón antes, pero no por eso vas a andar desconfiando de todo el mundo. Si tienes pareja y la cosa se ha enfriado, revisa tus actitudes y dale espacio a la relación. A veces verse menos ayuda a encender de nuevo la llama cuando se reencuentran.

Ya deja de inventarte cuentos en la cabeza para justificar lo que no tiene arreglo. Quita la venda de los ojos, porque hay personas que solo te endulzan el oído para seguirte usando. Aprende a ver sin ilusiones tontas y ponle atención a los hechos, no a las palabritas dulces. Recuerda, Acuario: no todo lo que brilla es oro… a veces es puro foquito de feria.

CAPRICORNIO

Voltea a ver todo lo que has vivido, los fregadazos, las lágrimas y las risas, para que valores lo que tienes hoy. Se vienen cambios grandes en tu vida, y entre ellos, la llegada de alguien que te va a mover el tapete, una persona con la que sentirás seguridad y compatibilidad de esas que ya ni creías posibles. Te va a enseñar mucho sobre la vida, así que abre tu mente y tu corazón.

No te dejes manipular por amistades convenencieras, que a veces pecas de noble y terminas pagando los platos rotos. Eres bueno, pero no menso, así que deja de poner la otra mejilla cuando te dan una cachetada. Hay ocasiones en que caes en puras situaciones absurdas que solo te frenan. Aprende a ser más perra cuando se trate de tus sueños, deja de ser tan buena gente y muestra tu verdadero carácter.

Llegó la hora de entender el “por qué” de muchas cosas que pasaron. Los errores que te dolieron fueron tus maestros, así que ya no los maldigas, agradéceles y sigue. No tengas miedo de volver a intentar, pero con los ojos bien abiertos. Mantén la guardia en alto, porque quien ya te la jugó mal una vez, te la puede volver a aplicar. Eres fuerte, Capricornio, nomás no se te olvide.

SAGITARIO

Nuevo amor en puerta, y podría salir de una amistad o de una red social. No te cierres, pero tampoco te ilusiones antes de tiempo. Se ven cambios de trabajo o mejoras en tus ingresos, así que aprovecha para estabilizarte y dejar de gastar en lo que no necesitas. Cuida tu relación con la familia, que últimamente andan con roces y malos entendidos que solo se agrandan si no se aclaran.

Aguas con pérdidas de objetos, podrías distraerte y extraviar algo importante. Una noticia inesperada te alegrará la semana y te devolverá la fe en lo bonito de la vida. Si sientes la necesidad de buscar a alguien del pasado, hazlo, pero solo para cerrar ciclos, no para abrir heridas. Deja de arrastrar cadenas viejas, porque el pasado no te deja avanzar.

No pienses tanto en el futuro, nadie sabe si estará en él; vive el presente, disfruta las caricias, las risas y los placeres que la vida te da. Aguas con los amores de una noche, que pueden volverse vicio o costumbre y dejarte más vacío que el refri a fin de quincena. Una amistad podría comenzar a sentir algo por ti, si no te interesa, no le sigas el juego. Si tienes pareja y se ha mostrado distante, no dejes pasar más tiempo: habla, aclara, y evita que lo que se calla se convierta en tormenta. Recuerda, Sagitario, que el amor se riega como plantita, no se abandona como maceta vieja.

ARIES

Tu vida por fin empieza a tomar rumbo, y ahora sí vas a ver cómo muchos de esos planes que tenías atorados se comienzan a mover, como si el universo por fin te hubiera hecho caso. En estos días te va a cargar una suerte perrísima que te ayudará a concretar shingos de cosas que antes se te escapaban entre las manos. Los amores del pasado por fin se esfuman, y llega alguien nuevo —posiblemente por redes sociales— que te va a traer bien loquito o loquita, pero ojo, no te vayas de hocico tan rápido.

Cambia tu manera de sentir: sigue usando el corazón, pero con colmillo, porque hay gente que nomás se te arrima para aprovecharse. Si tienes pareja, los celos y las inseguridades pueden terminar jodiendo lo que tanto trabajo les costó construir. Últimamente se guardan secretos, y esa falta de comunicación podría convertirse en una bomba.

Se vienen cambios de humor, fiestas, reuniones o eventos donde vas a coincidir con gente que te cae como patada en la espinilla, así que finge sonrisa y sigue de largo. También se te acercará una persona que parece encantadora, pero aguas: podría resultarte una gran decepción. No te entregues de golpe, que las cosas buenas se cuecen a fuego lento. Recuerda, Aries: la confianza se gana con el tiempo, no en la primera plática ni en la primera encamada.

TAURO

Amores nuevos llegan y los viejos se olvidan, pero lo importante es que no te quedes estático, mi cielo. Disfruta cada oportunidad que la vida te pone enfrente y aprende de ella, aunque duela o te saque canas. Deja atrás las shingaderas que no te dejan avanzar y enfócate en tus proyectos; ya estuvo bueno de vivir del pasado.

Se vienen cambios en el trabajo, en la familia y hasta en el círculo de amistades. También un sueño te revelará algo importante; pon atención, que tu intuición estará más despierta que nunca. No cambies tu esencia, aunque el mundo te diga que deberías. Esa terquedad tuya, bien dirigida, puede ser tu mejor aliada.

Si tienes pareja y notas que te trata como cualquier hijo del vecino, aguas, porque el amor podría estarse apagando. Necesitas sentirte especial, no invisible. Cuida tus planes y proyectos, no andes de lengua suelta contando todo, porque la envidia te rodea y más de uno anda esperando que tropieces.

Podrías sufrir una caída o accidente menor, así que fíjate por dónde caminas y no andes distraído con el celular. Un viejo amor podría aparecer para remover sentimientos que creías enterrados. No te confundas: recordar no es volver. Aprende a sonreír por lo vivido, pero sigue tu camino sin mirar atrás, que lo que fue ya dio lo que tenía que dar.

GÉMINIS

Ya deja de fingir lo que no sientes, mi amor. Deshazte de toda esa basura emocional que solo te hace perder tiempo y energía. Estás cargando con cosas que ya no te corresponden. En estos días podrías tener cambios bruscos en tu humor, así que cuida tus palabras, porque tu lengua filosa puede lastimar a quienes más te quieren.

En los dineros, ojo, que últimamente gastas en puras tonterías que no necesitas. Aprende a ahorrar, porque se vienen imprevistos y luego no digas que no te lo advertí. Tu sentido del humor y esa manera tan particular de ver la vida son tu mejor carta, pero no permitas que las decepciones te vuelvan amargado o desconfiado.

Deja de mendigar cariño y atención, porque quien te quiere, se nota. Si esa persona solo está de palabra y nunca de hecho, mándala derechito a la shingada con moñito y todo. De un tiempo para acá has cambiado un montón; tu nobleza sigue ahí, pero la vida te ha enseñado a poner límites, y eso no es malo.

Recuerda, no todos son malos ni te quieren ver caer. Abre el corazón, pero sin perder la cabeza. La vida no se trata de ser el payaso feliz para todos; también se vale llorar, sanar y después reírte de tus propias desgracias. Eso sí, nunca pierdas el brillo que te hace único, porque ese es tu verdadero poder, Géminis.

CÁNCER

Viene una pérdida material o económica que te sacará de balance, y también la salida de dos personas de tu vida que ya no aportaban nada. Pero no te me achicopales, porque vas a entender que a pesar de los trancazos, la vida también te ha dado momentos de felicidad que valen más que todo el drama.

Podría haber una situación incómoda relacionada con un ex amor o un viejo amigo. No le des poder a esas cosas, que no vale la pena perder el sueño por quien ya no pinta en tu historia. Si tienes pareja, trata de construir momentos bonitos, no solo de provocar discusiones por cualquier cosa. Ya te han jodido antes, pero eso no significa que siempre te vayas a quedar de rodillas.

Dale la vuelta a la página y atrévete a empezar de cero. El amor no se acaba, solo cambia de cama; y si quieres algo bueno para ti, ve por ello sin miedo. En estos días podrías andar más bipolar que el clima, desconfiando hasta de tu sombra, pero es normal: necesitas recuperar equilibrio y paz mental.

Cuídate de infecciones de garganta o estómago; tu cuerpo te está avisando que necesita descanso y menos estrés. También una persona cercana podría sufrir una decepción amorosa, así que sé su hombro, pero no te metas de más. Y cuidado con amores del pasado que regresan queriendo revivir lo muerto. Recuerda, Cáncer: lo que se pudre, aunque se perfume, sigue oliendo mal.

LEO

Ya no permitas que los comentarios negativos de gente sin oficio ni beneficio te arruinen el día. Sueltas mucho poder cuando le das importancia a lo que dicen otros, y terminas creyendo más en sus palabras que en tu propio valor. Aprende a ser selectivo, mi vida: no todos merecen tu energía ni tus enojos.

No te dejes manipular por nadie; recuerda que quien domina tu mente, domina tu camino. A veces te traiciona el corazón y terminas haciendo lo que los demás quieren, nomás para no quedar mal. ¡Pues ya no! Es momento de vivir para ti y no para complacer a nadie.

En el amor, si desconfías de la persona que está contigo, pon los pies en la tierra y analiza si realmente vale la pena seguir ahí. Las relaciones que se basan en dudas no prosperan; no te aferres a lo que ya huele a despedida. Extrañarás a un familiar lejano o a alguien que ya no está, y por la noche podrías sentir nostalgia o tristeza, pero no te hundas; el pasado es maestro, no cárcel.

No le saques la vuelta a nuevos proyectos, que la suerte te va a sonreír bien bonito. A la shingada las segundas oportunidades con quien ya te falló, porque perro huevero ni quemándole el hocico deja la maña. Rodéate de gente que te sume paz, no drama; recuerda que nadie más va a trabajar en tu felicidad más que tú mismo. Y si alguien no encaja en tu alegría, mándalo con moñito al archivo muerto de tu vida.

VIRGO

Aprende de los errores y traiciones que te han marcado; ya no tropieces con la misma piedra ni con la misma persona. No permitas que nadie vuelva a lastimarte. Endurece un poquito tu corazón, porque ser bueno no significa ser menso. Últimamente andas decepcionado del amor y no es para menos, pero recuerda que de los shingados errores se aprende, no se llora.

Si tienes pareja, no sigas esperando a que el otro mueva ficha: da el siguiente paso, cambia la rutina, sorprende o de plano sacude lo que ya se volvió costumbre, antes de que la relación se vaya al carajo. Se vislumbra un viaje divertido o con mucho aprendizaje, aprovéchalo para despejarte.

Ojo con trámites, préstamos o cambios importantes; podrías endeudarte más de lo que imaginas si no revisas las letras chiquitas. Hay probabilidad de engaño o traición, y lamentablemente una amistad podría estar involucrada. Observa, pero no te adelantes; el tiempo solito pone a cada quien en su lugar.

Si últimamente sientes cansancio o agobio mental, descansa, no todo es trabajar o preocuparte. Estás acumulando tensión que puede transformarse en un problema nervioso o emocional. Recuerda, Virgo, que hasta las máquinas necesitan apagarse un rato para no descomponerse.

LIBRA

Estás pasando por una etapa bien cabrona en la que ni tú sabes qué esperar. Te has decepcionado de mucha gente, y te cuesta volver a confiar, sobre todo en el amor, y claro que tienes razón: ya te partieron el alma más de una vez. Pero mira, la vida no se detiene; aprende a construir tu felicidad sin depender de nadie.

Podrías estar inquieto por la salud de un familiar o por un tema laboral o de amistades. Respira y dale tiempo al tiempo; todo se acomoda, aunque ahorita parezca un desmadre. Si quien ya te shingó en el pasado vuelve a buscarte, no te emociones: no es amor, es fracaso disfrazado de arrepentimiento. Cierra esa puerta y cambia el candado.

Se asoma un viaje, probablemente a una playa o una ciudad colonial, que te servirá para renovar energías. No le prestes atención a chismes laborales; enfócate en tus proyectos y no bajes la guardia. Tus sueños te darán señales, así que anótalos o interprétalos.

Si tienes pareja, evita las escenas de celos y las suposiciones; la desconfianza puede convertirse en fuego que arrasa. Y si estás soltero, disfruta la libertad, pero no dejes que el miedo te robe la oportunidad de volver a sentir bonito. Recuerda, Libra, que el amor no se busca: llega cuando dejas de rogarle a la soledad.

ESCORPIÓN

Cuídate un montón de lo que dices, porque podrías meterte en problemas grandotes por andar con la quijada suelta. Estás por iniciar un ciclo lleno de oportunidades para mejorar tu carácter y tu vida en general. A veces reaccionas con dureza por las traiciones que has vivido, pero no permitas que esas heridas te definan.

Amor con amor se paga y olvido con olvido; saca de tu vida a quien no hace nada por estar en ella. No sigas regalando tu energía a quien solo te ofrece migajas. Esta semana podrías conocer personas nuevas, pero no te confíes; detrás de sonrisas bonitas puede haber puro chisme y mala leche.

Si estás soltero o soltera, es momento de despertar tu fuego y darle vuelo a la caricia, sin culpa ni remordimientos. Que te valga madres el qué dirán; mientras no hagas daño, disfruta tu libertad. Recuerda que el pueblo habla aunque no sepa lo que dice.

Cuida tu economía; podrías gastar de más en tonterías y arrepentirte después. No estás para tirar el dinero; mejor inviértelo en ese negocio o idea que tienes rondando la cabeza. Te irá mejor de lo que crees si actúas con inteligencia y paciencia. Y algo muy importante, Escorpión: no confundas deseo con cariño ni soledad con amor, porque ahí es donde empiezan los dramas que tanto te chingan la paz.