Muere conductor de tren atropellado por otro ferrocarril en Montana

Las autoridades federales de Estados Unidos investigan la muerte de un conductor de tren que fue arrollado por un tren en movimiento el domingo en la localidad de Columbus, Montana, informaron la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y los servicios de emergencia locales.

El trabajador, empleado de BNSF Railway, falleció alrededor de las 9:40 a. m., cuando aparentemente se encontraba entre dos trenes, uno de ellos estacionado y el otro en movimiento, según explicó Nick Jacobs, subjefe del Cuerpo de Bomberos de Columbus.

“El tren que se movía lo golpeó de alguna manera”

“Una persona se encontraba entre dos trenes. Uno estaba detenido y el otro circulaba. Y el que se movía lo golpeó de alguna manera”, señaló Jacobs, quien confirmó que los funcionarios de la NTSB y de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) acudieron al lugar para iniciar las pesquisas.

La identidad del fallecido no fue revelada de inmediato, y BNSF Railway remitió todas las consultas a la NTSB, que asumió la investigación.

BNSF, bajo la lupa por problemas de seguridad

BNSF Railway —una de las redes ferroviarias de carga más grandes de Estados Unidos— ha estado bajo escrutinio en los últimos años. Un informe de la Administración Federal de Ferrocarriles, publicado el año pasado, reconoció que la empresa “se esfuerza por mejorar la seguridad de forma constante”, aunque advirtió que muchos trabajadores no se sienten cómodos informando sobre fallas por temor a ser sancionados.

El informe forma parte de una revisión general de los principales ferrocarriles del país, impulsada tras el descarrilamiento de un tren de Norfolk Southern en 2023 en East Palestine, Ohio, que desató preocupaciones a nivel nacional sobre la seguridad en el transporte ferroviario de carga.

