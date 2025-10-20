Vacuna de ARNm para prevenir la COVID podría ser utilizada también contra el cáncer

Investigaciones recientes sugieren que las vacunas de ARNm contra la COVID-19 podrían reforzar el sistema inmunológico de los pacientes con cáncer, mejorando su respuesta a la inmunoterapia.

Así, las vacunas contra la COVID-19 pueden traer consigo un beneficio tentador que no tiene nada que ver con el fin con las que fueron diseñadas. Aunque expertos enfatizan la necesidad de cautela y más estudios, pero consideran los resultados iniciales como esperanzadores.

Tales investigaciones, que aún no se han probado en un ensayo clínico de fase 3, fueron durante la conferencia de la Sociedad Europea de Oncología Médica realizada en Berlín, Alemania.

Acerca del estudio

El estudio analizó las tasas de supervivencia de más de 1000 pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas tratados con inmunoterapia. Indica que aquellos que recibieron una vacuna de ARNm contra la COVID-19 dentro de los 100 días previos a su tratamiento mostraron una mediana de supervivencia de casi tres años, en comparación con poco más de un año y medio para los no vacunados.

Los investigadores examinaron también pacientes con melanoma metastásico, encontrando que aquellos vacunados antes de recibir inmunoterapia no habían alcanzado su punto medio de supervivencia en más de tres años de seguimiento.

Acción de las vacunas ARNm

Los estudios en modelos de ratones sugieren que la vacunación con ARNm potencia el sistema inmunológico al estimular células dendríticas, que son cruciales en la detección de tumores. Esto podría mejorar la eficacia de los tratamientos de inmunoterapia al dirigir las células T hacia las células cancerosas.

Los investigadores, incluidos los responsables del estudio, planean iniciar un ensayo clínico de fase 3 para validar estos hallazgos. Aunque los datos son emocionantes, la comunidad científica enfatiza que deben ser confirmados en estudios controlados y aleatorizados antes de considerar el uso de estas vacunas en pacientes oncológicos.

Los científicos han desarrollado vacunas de ARNm personalizadas contra el cáncer, diseñadas para combatir el tumor específico de cada persona, así como vacunas dirigidas a genes que se encuentran comúnmente en ciertos tipos de cáncer, como el de páncreas, recoge NBC News.

Vale acotar que estos avances se producen después de que la administración Trump cancelara $ 500 millones de dólares en fondos para la investigación de vacunas de ARNm contra enfermedades infecciosas.

Tipos de vacunas contra el cáncer

En general, las plataformas de vacunas contra el cáncer se clasifican en vacunas basadas en células, vacunas basadas en péptidos, vacunas basadas en virus y vacunas basadas en ácidos nucleicos, apuntan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH). Siento las vacunas de ARNm contra el cáncer una de las formas más potente y versátil de inmunoterapia.

Las vacunas de ARNm contra el cáncer tienen varias ventajas, como producción rápida y a gran escala, flexibilidad, versatilidad, costos de producción relativamente bajos, ausencia de potencial oncogénico, buena tolerancia y la capacidad de provocar una respuesta inmunitaria protectora robusta.

También te puede interesar: