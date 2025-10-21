Apple iPad Pro: lo bueno y lo no tan bueno de la tablet más poderosa

Apple acaba de presentar la nueva generación del iPad Pro, su tableta más poderosa equipada con el chip M5, y dirigida a usuarios creativos, profesionales y entusiastas que buscan un dispositivo “todo-terreno” en formato iPad que prácticamente pueda sustituir a un laptop.

La familia mantiene los tamaños de pantalla de 11 pulgadas y 13 pulgadas y añade importantes mejoras en rendimiento, conectividad, pantalla y sistema operativo (con iPadOS 26). En cuanto a precio, el Apple iPad Pro no es barato: arranca en $999 dólares en el modelo pequeño de 256 GB y en $1,299 dólares en el grande de 256 GB. Si se quiere que tenga conexión celular, son $200 dólares más.

En esta reseña repasamos sus puntos fuertes, también sus limitaciones, para ayudarte a decidir si es la mejor opción para ti.

Qué aporta de nuevo

Portabilidad. Lo primero que llama la atención es lo delgado y ligero que es. El iPad Pro de 11″ tiene un grosor de 5.3 mm (0.208″) y pesa 444 gramos. El de 13″ es aún más delgado 5.1 mm (0.2″) y pesa 579 gramos. Es decir, el iPad Pro es más delgado que el iPhone Air, el iPhone más delgado que jamás ha lanzado Apple.

Rendimiento del chip M5. Con el chip M5, Apple asegura que el rendimiento del nuevo iPad Pro es 3.5 veces más rápido que la versión anterior con chip M4 y hasta 5.6 veces más rápido que el modelo con M1. Aunque no tenemos forma de comprobarlo, podemos corroborar que es muy rápido, incluso en tareas gráficas exigentes. Comparado con un MacBook Air, por ejemplo, la capacidad y rapidez son muy similares.

Memoria, almacenamiento y multitarea. El nuevo iPad Pro se ofrece en cuatro opciones de almacenamiento: 256 GB, 512 GB, 1 TB ó 2 TB. Éste último se va hasta los $1,999 dólares en la versión de 11″. Los modelos de 1 y 2 TB no sólo tienen más capacidad, sino que también son ligeramente más potentes porque tiene una CPU de 10 núcleos, por 9 en las versiones de 256 y 512 GB. Estas mejoras facilitan tener muchas aplicaciones abiertas a la vez sin ralentizar el dispositivo.

El iPad Pro viene en dos colores: plateado y negro “espacial”. Crédito: Apple | Cortesía

Carga rápida. Se puede cargar hasta el 50% de la batería en 30 min con un cable USB-C de alta potencia (hasta 60 W).

Conectividad. En los modelos con conexión celular, el módem C1X ofrece datos celulares hasta un 50% más rápidos y mayor eficiencia energética. También se ha mejorado la conexión a través de Wi-Fi y Bluetooth. Por cierto, se puede conectar a una pantalla externa de hasta 120 Hz.

Pantalla y diseño. El nuevo iPad Pro se ofrece en dos colores, negro “espacial” y plateado. La pantalla es OLED “Ultra Retina XDR” de hasta 120 Hz y brillo de 1,000 nits en todo el panel para contenido SDR/HDR, y pico de 1,600 nits en HDR. Un celular de alta gama es más luminoso, pero para el iPad es más que suficiente y además el cristal reduce reflejos. (Hay una opción de cristal con “nanotextura” por $100 dólares más para las versiones de 1 y 2 TB, que refleja aún menos la luz exterior. La unidad que probamos traía el cristal normal).

Sistema operativo y experiencia de usuario. El sistema operativo iPadOS 26 introduce un nuevo diseño de ventanas, barra de menús, gestión de archivos, y herramientas como la app Vista Previa. Además se integran funcionalidades de Inteligencia Artificial a través de Apple Intelligence, como traducción en vivo en iMessages, FaceTime y más. La sensación con este sistema operativo es que prácticamente estás trabajando con un Mac portátil.

¿Para quién es el iPad Pro?

El nuevo iPad Pro (2025) está orientado a usuarios con necesidades exigentes: aquéllos que editan vídeo, gráficos, 3D, trabajan con animación y necesitan tener muchas tareas abiertas al mismo tiempo. Es una herramienta de nivel profesional para quienes necesitan movilidad y conectividad avanzada.

Si eres un usuario ocasional — navegación, streaming, correo, redes sociales — este modelo es demasiado.

El Smart Folio y el Magic Keyboard son dos accesorios que protegen el iPad y, en el caso del teclado, prácticamente lo que convierten en una laptop. Crédito: Apple | Cortesía

Lo que me gusta

Con el chip M5, el rendimiento de esta tableta es sobresaliente y comparable al de una buena computadora portátil.

El diseño ultra delgado combinado con una pantalla de gran calidad OLED.

Conectividad puntera (Wi-Fi, 5G más rápido, etc.).

Buena línea de accesorios compatibles (como el Apple Pencil Pro, Magic Keyboard) que amplían su uso como estación de trabajo.

Lo que no me gusta tanto

El precio: el modelo base de 11″ Wi-Fi parte de $999 dólares. Pero es que el de 13″ de 2 TB con cristal de nano-textura y conexión celular se va hasta los $2,599 dólares. Y eso sin contar el teclado Magic Keyboard ($349 dólares) o el lápiz Apple Pencil Pro ($129).

O sea, para lograr una verdadera productividad comparable a la de un portátil hay que invertir también en accesorios y capacidad que encarecen bastante.

Conclusión

El iPad Pro es más una herramienta de trabajo que una tableta para uso casual en el sofá de tu casa. Crédito: Apple | Cortesía

El nuevo iPad Pro (2025) con chip M5 es una bestia en formato tablet: adecuado para profesionales creativos, usuarios que exigen máxima potencia y flexibilidad móvil, o para aquéllos que desean un dispositivo versátil que pueda hacer casi todo.

Si tu presupuesto lo permite, y realmente le sacarás partido al rendimiento, conectividad y al ecosistema de Apple, sí lo recomendaría.

Sin embargo, para un uso más casual, otras versiones -como el iPad Air o el iPad regular- se pueden conseguir por la mitad de precio o menos y pueden cubrir la mayoría de necesidades de forma eficiente.

