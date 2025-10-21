Arrestan al conductor acusado de causar mortal accidente en fiesta de cumpleaños en Maryland

Una fiesta de cumpleaños infantil se convirtió en tragedia el fin de semana en Bladensburg, Maryland, cuando un automóvil se estrelló contra el jardín delantero de una casa, matando a una mujer e hiriendo a 13 personas, incluidos ocho niños.

El presunto conductor, identificado como Joseph Sunday, de 66 años y residente de Washington D.C., fue arrestado el lunes por la Policía de Bladensburg, que lo acusó de dos cargos de homicidio negligente con un vehículo y de no permanecer en la escena del accidente.

El vehículo se estrelló contra una carpa durante la fiesta

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche del sábado, cuando un automóvil que circulaba en reversa por un vecindario residencial irrumpió en una fiesta de cumpleaños infantil celebrada en el jardín delantero de una vivienda, informaron las autoridades.

El auto impactó contra una carpa para fiestas instalada en el césped, dejando un saldo de múltiples heridos. Según la policía, el conductor abandonó el vehículo y huyó del lugar, aunque posteriormente se entregó a las autoridades.

Los investigadores analizan qué provocó que Sunday perdiera el control del automóvil, incluyendo la posibilidad de que estuviera bajo los efectos del alcohol en el momento del impacto.

Una mujer murió y varios niños siguen hospitalizados

La víctima fatal fue identificada como Ashley Hernández Gutiérrez, de 31 años, residente de Washington D.C.

En total, cinco adultos y ocho niños —de entre 1 y 17 años— resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales del área, según el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Prince George.

“Tres víctimas, un niño y dos adultos, permanecen hospitalizados”, informó el jefe interino de policía de Bladensburg, Daniel Frishkorn, durante una conferencia de prensa el lunes.

El sospechoso enfrenta cargos graves

Las autoridades confirmaron que Sunday enfrenta cargos por homicidio negligente y abandono del lugar del accidente, delitos que podrían conllevar penas de prisión significativas.

Hasta el martes, no estaba claro si el acusado había contratado un abogado para su defensa. La investigación sobre el estado físico y mental del conductor al momento del hecho continúa en curso.

