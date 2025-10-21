Camión atropella a nueve personas tras chocar una camioneta en Nueva York

Un camión chocó una camioneta estacionada el lunes por la tarde en el centro de Nueva York, lo que provocó que el vehículo fuera empujado hacia la acera y atropellara a varios peatones, dejando al menos nueve personas heridas, según confirmaron las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que el accidente ocurrió poco antes de las 4:00 p. m. en la intersección de la calle 30 Oeste y la Octava Avenida, una zona muy transitada de Midtown Manhattan.

Nueve heridos fueron trasladados a hospitales

De acuerdo con el FDNY, todas las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales, aunque ninguna presenta lesiones que pongan en riesgo su vida.

Inicialmente, los equipos de emergencia recibieron reportes de que un vehículo había chocado contra un edificio y atrapado a una persona, pero al llegar al lugar no encontraron daños estructurales ni personas atrapadas.

Testigos y medios locales difundieron imágenes del lugar del accidente, donde se aprecia un camión Ryder con el parabrisas destrozado y una camioneta con la parte trasera completamente dañada.

Las autoridades señalaron que el camión impactó primero la camioneta estacionada, y que esta fue impulsada hacia la acera, golpeando a varios peatones que transitaban por el área.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) mantiene una investigación activa para determinar las causas exactas del accidente.

Hasta el momento, no se ha informado si el conductor del camión perdió el control del vehículo o si se trató de una falla mecánica.

El hecho ocurre en medio de una serie reciente de accidentes peatonales en la ciudad, algunos con consecuencias fatales, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad vial en las zonas más concurridas de Manhattan.

