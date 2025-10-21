Exguardia de prisión en Nueva York declarado culpable de asesinato por muerte de un recluso esposado

Un exguardia del sistema penitenciario del estado de Nueva York fue declarado culpable de asesinato por la muerte de un recluso esposado, en un caso que expuso la violencia dentro de las cárceles estatales y que quedó registrado en cámaras corporales de los oficiales.

El jurado emitió los veredictos en un tribunal cercano al Centro Penitenciario de Marcy, donde Robert Brooks fue golpeado repetidamente por varios funcionarios el 9 de diciembre, poco después de su llegada al penal.

Un guardia culpable y dos absueltos

El exfuncionario David Kingsley fue declarado culpable de asesinato y homicidio en primer grado, mientras que los también exguardias Mathew Galliher y Nicholas Kieffer fueron absueltos de todos los cargos principales.

Ambos habían enfrentado acusaciones adicionales de agresión pandillera en segundo grado, pero el jurado también los declaró inocentes. Kieffer tenía además un cuarto cargo por presentar un documento falso, del cual también fue absuelto.

Una golpiza registrada en cámara

De acuerdo con el fiscal del condado de Onondaga, William Fitzpatrick, Brooks fue golpeado en tres ocasiones distintas la noche de su llegada a Marcy. La última agresión, ocurrida en la enfermería del penal, fue captada por una cámara corporal sin sonido y resultó fatal para el recluso.

El caso provocó indignación en el sistema penitenciario neoyorquino. Cinco guardias más se habían declarado culpables previamente de homicidio involuntario por su participación en los hechos, ocurridos bajo custodia estatal.

Las autoridades judiciales indicaron que aún se evalúan posibles sanciones administrativas y reformas en los protocolos de seguridad dentro de las prisiones. La sentencia de Kingsley se conocerá en las próximas semanas.

