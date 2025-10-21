Mujer en Texas presencia caída de objeto espacial en terreno agrícola

Cuando Ann Walter miró por la ventana de su casa rural en el oeste de Texas, no podía creer lo que veían sus ojos: un voluminoso objeto flotaba lentamente por el cielo.

Su sorpresa fue aún mayor al descubrir lo que realmente aterrizó en el campo de trigo de su vecino. Se trataba de un equipo científico cuadrado del tamaño aproximado de un vehículo todoterreno, suspendido de un paracaídas enorme y decorado con pegatinas de la NASA.

Inmediatamente llamó a la oficina del sheriff local y confirmó lo increíble. La NASA estaba buscando un equipo perdido.

“Es una locura, porque cuando estás en el suelo y ves algo en el aire, no te das cuenta de lo grande que es”, dijo. “Era probablemente un paracaídas de 30 pies (9 metros). Era enorme”.

Globos científicos a gran altitud

Walter dijo que pronto recibió una llamada del Centro de Globos Científicos Columbia de la NASA, que lanza grandes globos de investigación no tripulados a gran altitud, a más de 35 kilómetros en la atmósfera para realizar experimentos científicos.

Un calendario de lanzamientos en el sitio web de la instalación de globos muestra una serie de lanzamientos desde Fort Sumner, Nuevo México, a unas 140 millas (225 kilómetros) al oeste de donde aterrizó el equipo.

El sheriff del condado de Hale, David Cochran, confirmó que funcionarios de la NASA llamaron a su oficina la semana pasada en busca del equipo.

Walter dijo que finalmente habló con alguien en la instalación de globos quien le contó que había sido lanzado un día antes desde Fort Sumner, y que utiliza telescopios para recopilar información sobre estrellas, galaxias y agujeros negros.

“Los investigadores vinieron con un camión y remolque que usaron para recogerlo”, dijo.

Pero no antes de que Walter y su familia, que viven en Edmonson, Texas, pudieran capturar algunas fotos y videos.

“Es algo surrealista que nos haya pasado a nosotros y que yo formara parte de ello”, dijo. “Fue una experiencia muy interesante”.

