Una joya: Ford lanza el Mustang Mach-E GT más californiano

En 1968, las carreteras soleadas de California vieron nacer una versión especial del Ford Mustang que pronto se convertiría en símbolo de estilo y libertad. Más de cinco décadas después, ese mismo espíritu regresa, pero en un cuerpo completamente eléctrico.

Lee también: Toyota GR Corolla 2026: probamos el Toyota más divertido

Ford presenta el Mustang Mach-E California Special 2026, una reinterpretación moderna del clásico, creada para quienes desean potencia, diseño y cero emisiones sin renunciar a la emoción al volante.

Puedes leer: ¿Por qué nunca deberías empujar un carro automático?

El anuncio de esta edición especial llega en un momento en que la electrificación del portafolio de Ford se acelera. Lejos de ser solo un homenaje estético, este modelo pretende ser un puente entre la tradición y el futuro, uniendo a fanáticos del Mustang original con una nueva generación de conductores que valoran la sostenibilidad tanto como la velocidad.

El paquete California Special, que debuta sobre la base del Mustang Mach-E GT 2026, refuerza la identidad del SUV eléctrico con detalles exclusivos, una paleta de colores inspirada en la costa oeste y mejoras tanto en diseño como en rendimiento. No es simplemente una edición conmemorativa: es una declaración de intenciones de la marca sobre el rumbo de su división eléctrica.

Diseño que celebra la cultura californiana

El aspecto exterior del Mach-E California Special 2026 no pasa inadvertido. Ford introduce el tono Rave Blue, un color vibrante que transmite frescura y movimiento, recordando los paisajes del Pacífico. Este tono recorre los bordes del emblema GT en la parte trasera y se extiende hasta el icónico logotipo iluminado del Mustang en la parrilla, creando un efecto visual inconfundible.

Las ruedas de 20 pulgadas con cubiertas aerodinámicas en negro mate no solo aportan una presencia más agresiva, sino que también optimizan la eficiencia del flujo de aire, mejorando la autonomía. Cada detalle parece pensado para combinar el estilo californiano con la funcionalidad moderna, manteniendo el equilibrio entre deportividad y elegancia.

El habitáculo refleja la misma filosofía. En su interior, Ford emplea la tapicería Navy Pier, un material resistente y de textura premium que cubre los asientos deportivos, el volante y la consola central.

Las costuras en azul y plata se integran en las alfombrillas, aportando coherencia visual y un toque artesanal. El ambiente transmite calma, pero también dinamismo, evocando el contraste entre la serenidad del océano y la energía de la conducción.

Frente al minimalismo extremo que caracteriza a muchos vehículos eléctricos, el Mach-E California Special propone una experiencia más sensorial, donde el diseño, la ergonomía y los materiales evocan la tradición de lujo y confort que acompañó siempre al nombre Mustang.

El Mustang Mach-E California Special 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Potencia eléctrica con alma de deportivo

El corazón del Mustang Mach-E GT California Special 2026 late con la misma fuerza que el del modelo base, pero con un carácter más refinado. Su sistema de doble motor y tracción integral produce 480 caballos de fuerza y un torque de 680 lb-pie, o 700 lb-pie en la versión Performance.

Estas cifras se traducen en aceleraciones explosivas y una respuesta inmediata al acelerador, características que definen la experiencia de conducción del Mustang, sin importar si el rugido proviene de un V8 o de un motor eléctrico.

La autonomía estimada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) alcanza las 280 millas por carga, suficiente para recorrer toda la costa californiana sin interrupciones. Además, Ford ha ajustado los sistemas de refrigeración y software para optimizar la eficiencia energética en trayectos urbanos y de carretera.

El resultado es un vehículo que logra fusionar la emoción clásica del Mustang con la tecnología eléctrica más avanzada. Los modos de conducción permiten adaptar la respuesta del motor y la suspensión a diferentes escenarios, desde un manejo relajado hasta una experiencia deportiva de alto rendimiento.

El paquete incluye también mejoras en el sistema de frenos regenerativos, ofreciendo una sensación de conducción más natural y una mejor recuperación de energía. Todo esto sin perder el ADN de un vehículo que nació para emocionar.

Exclusividad, precio y disponibilidad

El paquete California Special tiene un costo adicional de $2,495 dólares sobre el precio base del Mach-E GT 2026. Aunque Ford no ha revelado todavía el valor total de la gama 2026, se espera que se mantenga en la franja de los modelos actuales del Mach-E GT, que ronda los $62,000 dólares.

Las órdenes podrán realizarse a partir del 22 de octubre de 2025, y las primeras entregas están previstas para el primer trimestre de 2026.

Este margen de tiempo permitirá a los compradores personalizar su vehículo, eligiendo configuraciones interiores y exteriores que acentúen la exclusividad del modelo. Ford ha confirmado que la producción será limitada, lo que probablemente aumentará su atractivo entre los coleccionistas y entusiastas del Mustang.

Seguir leyendo:

Ferrari SC40: el homenaje moderno al legendario F40

Bolt EV 2027: conoce el eléctrico accesible de Chevrolet

Otro país le cobrará impuestos a Tesla y a Elon Musk