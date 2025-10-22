Detienen a un hombre tras estrellar su vehículo contra una barrera de seguridad en la Casa Blanca

Un hombre fue arrestado la noche del martes después de que su automóvil se estrellara contra una barrera de seguridad cerca de una de las entradas de la Casa Blanca, según informó el Servicio Secreto de Estados Unidos.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:37 p. m. en la intersección de las calles 17 y E, al suroeste del complejo presidencial, una de las zonas con mayor presencia de agentes federales.

El conductor fue arrestado de inmediato por el Servicio Secreto

En un comunicado, el Servicio Secreto indicó que el hombre fue detenido de inmediato por agentes de su División Uniformada, encargada de la seguridad perimetral del recinto presidencial.

“El vehículo fue evaluado por el Servicio Secreto y el Departamento de Policía Metropolitana, considerándose seguro”, señaló la agencia.

Los investigadores registraron el coche para descartar la presencia de explosivos u otros materiales peligrosos y confirmaron que no representaba una amenaza activa.

Las autoridades investigan las causas del choque

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del conductor ni los motivos detrás del incidente. Tampoco se informó de heridos entre el personal del Servicio Secreto ni entre los transeúntes que se encontraban en las inmediaciones.

“Se proporcionará información adicional una vez concluida la investigación”, indicó la agencia en su comunicado oficial.

El área alrededor de la Casa Blanca fue brevemente acordonada mientras las autoridades completaban la inspección del vehículo y verificaban la seguridad del lugar.

