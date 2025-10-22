Enfrenta casi 100 cargos por grabar a niños y adultos en baños portátiles durante eventos comunitarios en Iowa

Un hombre de Iowa fue arrestado y enfrenta casi 100 cargos criminales luego de que las autoridades lo acusaran de ocultar cámaras en baños portátiles durante dos eventos comunitarios con el objetivo de filmar a personas —incluidos menores— mientras los usaban.

El sospechoso, identificado como Tyler Pavlick, de 32 años, fue detenido el 15 de octubre y acusado de 36 cargos de explotación sexual de un menor y 52 cargos de invasión de la privacidad en el condado de Marshall, además de siete cargos de explotación sexual de un menor y tres de invasión de la privacidad en el condado de Polk, según reportó FOX10.

Descubren la cámara durante una competencia escolar

El caso se destapó el mes pasado, cuando las autoridades del condado de Marshall respondieron a un reporte sobre una cámara oculta dentro de un baño portátil durante una competencia de cross country en un campo de golf local.

En el evento participaban estudiantes de secundaria y preparatoria, y fueron los propios asistentes quienes notaron la presencia del dispositivo y alertaron a la policía.

“Se notificó de inmediato a las autoridades escolares”, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Marshall en un comunicado. “Se entrevistó a testigos y se obtuvieron posibles videos de vigilancia que podrían haber capturado evidencia del sospechoso”.

Gracias a esas grabaciones, los investigadores reconstruyeron una imagen parcial del individuo sospechoso de colocar las cámaras.

Segundo incidente en una feria comunitaria

Días después, el Departamento de Policía de Des Moines (DMPD) notificó al condado de Marshall que investigaba un incidente similar, ocurrido el 4 de octubre durante la Feria de la Cosecha y la Artesanía en Water Works Park.

Las autoridades creen que Pavlick actuó en ambos casos. Según el sargento Paul Parizek, portavoz del DMPD, el dispositivo fue colocado dentro de la taza del inodoro, posicionado para grabar los rostros de las personas que ingresaban y usaban el baño.

Arresto y cargos

El 15 de octubre, Pavlick fue arrestado sin incidentes en su complejo de apartamentos de Des Moines y trasladado a la Cárcel del Condado de Polk, donde permanece detenido.

Su fianza fue fijada en $100,000 dólares en efectivo en el caso de Des Moines, informó WHO13.

La investigación continúa para determinar cuántas víctimas fueron grabadas y si los dispositivos fueron utilizados en otros eventos.

Sigue leyendo:

–Mujer de Filadelfia enfrenta cargos por torturar y matar animales en vivo en Internet

–Hombre de Wisconsin condenado a prisión por distribuir video de un mono siendo torturado

–Arrestan a hombre en Arkansas que ocultó a su hijo en un armario cerrado con clavos