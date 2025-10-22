Lanzan campaña exigiéndole a Mike Jonson que la representante electa Adelita Grijalva tome juramento

Cerca de cumplirse un mes del triunfo de la demócrata Adelita Grijalva que la convirtió en representante electa por el 7mo. Distrito Congresional de Arizona, el republicano Mike Jonson, presidente de la Cámara de Representantes, se ha negado a impulsar su juramento hasta que el gobierno sea reabierto.

La exmiembro de la Junta de Supervisores del Condado de Prima derrotó en unas elecciones especiales al republicano Daniel Butierez y con ello se ganó el derecho de cumplir el resto del mandato que su padre no logró concluir debido a su fallecimiento.

Por el momento, los republicanos tienen una ventaja de 219-213 en la Cámara de Representantes, pero esta se reducirá a partir de que Adelita Grijalva sea confirmada como representante electa por Arizona.

Adelita Grijalva consiguió los votos necesarios para representar al 7mo. Distrito Congresional de Arizona. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

Con el objetivo de ejercer presión, Voto Latino, organización de defensa cívica dedicada a educar y empoderar a la próxima generación de votantes latinos, ha lanzado una campaña digital de pago mediante la cual pide al presidente de la Cámara de Representantes tomarle inmediatamente juramento a la demócrata de 54 años.

“Al rehusarse a tomarle juramento, el presidente Mike Johnson está negando deliberadamente a los habitantes del sur de Arizona la posibilidad de opinar sobre las decisiones que afectan a su vida cotidiana.

Que no quepa duda: se trata de un esfuerzo deliberado por silenciar a más de 800,000 arizonenses que votaron para enviar a Adelita al Congreso. El séptimo distrito de Arizona es uno de los más latinos del país, y cada día que pasa con este retraso, los latinos se ven privados de sus derechos. El presidente Mike Johnson debe rendir cuentas. Es hora de que la ganadora ocupe su escaño”, señala parte de un comunicado emitido por la organización que ha logrado registrar a cerca de dos millones de votantes.

Los anuncios de Voto Latino instan a las personas a realizar una llamada telefónica directamente a la oficina de Mike Johnson para exigirle que devuelva la voz al sur de Arizona.

Cabe señalar que la demócrata nacida en Tucson, Arizona, obtuvo un poco más de70% de los votos registrados frente a 27% de su adversario más cercano en la boleta.

