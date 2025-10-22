Pam Bondi, fiscal general, critica propuesta demócrata de activar un rastreador alertando sobre ICE

Pamela Jo Bondi, fiscal general, expresó su malestar ante el anuncio realizado por dos senadores demócratas de poner a disposición de la ciudadanía un rastreador en línea alertando sobre la actividad realizada por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintas ciudades del país.

Ante las detenciones de inmigrantes carentes de estatus legal que han ocurrido desde finales de enero en Estados Unidos, a inicios de semana, Robert García, senador por California, y Richard Blumenthal, senador por Connecticut, anunciaron el lanzamiento de un rastreador en línea capaz de alertar en tiempo real sobre la presencia de personal de ICE a nivel nacional.

“En el transcurso de las próximas semanas, el Comité de Supervisión lanzará en su sitio web un rastreador maestro de ICE donde podremos… esencialmente (rastrear) cada información enviada por la comunidad. Todo estará disponible en un lugar central”, señaló García durante una conferencia de prensa encabezada por Karen Bas, alcaldesa de Los Ángeles.

ICE ha incrementado los operativos de detención de inmigrantes carentes de estatus legal. (Crédito: Gregory Bull / AP)

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Pam Bondi advirtió que la iniciativa promocionada por los demócratas eleva el riesgo de que los agentes de ICE puedan ser agredidos mientras tratan de cumplir con la orden del presidente Donald Trump de llevar a cabo la deportación más grande de la historia de inmigrantes considerados peligrosos para el resto de la ciudadanía y, por lo tanto, está dispuesta a tomar cartas en el asunto.

“Los demócratas que apoyan el cierre ya se niegan a pagar a nuestros agentes del orden. Ahora, @RepRobertGarcia y @SenBlumenthal intentan poner en riesgo a los agentes de ICE solo por hacer su trabajo. @TheJusticeDept tiene CERO tolerancia hacia la violencia contra las fuerzas del orden: procesaremos a cualquier persona que agreda físicamente a nuestros agentes”, escribió.

En respuesta, el senador García le indicó que el personal de ICE ha estado abusando del poder que se le otorgó desde Washington y que ella en lugar de tratar de justificar dichas acciones mejor debería publicar los archivos de Jeffrey Epstein, líder de una extensa red de explotación sexual que incluía a menores.

“Oye, @AGPamBondi, que ICE detenga a más de 170 ciudadanos estadounidenses no es simplemente ‘hacer su trabajo’. Pero ya que tienes tiempo para tuitearme, ¿cuándo vas a dejar de encubrir a pedófilos y publicar los archivos de Epstein?”, indicó.

Sigue leyendo:

• Pam Bondi despide al empleado del Departamento de Justicia que le arrojó un sándwich a un agente de la CBP

• La enorme ganancia de las compañías de prisiones privadas: ¿Quién se beneficia con la expansión de ICE?

• ICE detuvo a padre de familia luego de que revocaran su Green Card por un delito que cometió en su adolescencia