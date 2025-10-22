Premios Billboard 2025: Todo lo que hay que saber de la ceremonia

Todo está listo para la gala de los Premios Billboard 2025. Este jueves, se celebra la edición anual de los galardones que reconocen lo mejor de la música latina.

Estos galardones se enmarcan en el cierre de la Semana de la Música Latina de Billboard, que comenzó el 20 y finalizará el 24 de octubre en Miami.

¿Dónde y cuándo ver la gala de los Premios Billboard?

La gala de los Premios Billboard se podrá seguir a través de Telemundo, Telemundo Internacional y la plataforma Peacock a partir de las 7:00 pm; mientras que la alfombra roja comenzará una hora antes.

¿Quiénes serán los conductores?

La ceremonia será conducida por Andrea Meza, Aleyda Ortiz, Carlos Adyan, Gabriel Coronel, Chiky Bombom y Clovis Nienow.

¿Qué artistas se presentarán?

Entre los artistas que se presentarán en la gala están Laura Pausini, Elvis Crespo, Carlos Vives, Ozuna, La Arrolladora Banda El Limón y Olga Tañón.

También se presentarán en la ceremonia Beéle y Juan Duque, el venezolano Danny Ocean, y los mexicanos Musza, Netón Vega, NXNNI y Óscar Maydon.

Premios especiales

Laura Pausini recibirá el Premio Billboard Ícono por sus tres décadas de trayectoria, más de 75 millones de discos vendidos y presencia continuada en escenarios internacionales.

Por su parte, Peso Pluma será reconocido con el primer Premio Billboard Vanguardia por “atreverse a ir más allá de lo convencional”.

Bad Bunny será reconocido con el Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21.

¿Quiénes lideran las nominaciones?

Bad Bunny encabeza la lista de nominados a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con récord histórico de 27 nominaciones, seguido del grupo de regional mexicano Fuerza Regida, con 15, y por el también puertorriqueño Rauw Alejandro, con 14.

