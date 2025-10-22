Real Madrid derrota a Juventus y sigue con paso perfecto en Champions

El Real Madrid derrotó 1-0 a Juventus y sigue con paso perfecto tras tres jornadas de la Champions League.

El club merengue suma nueve puntos en tres jornadas peleando el primer lugar junto con Paris Saint Germain, Bayern Múnich, Arsenal e Inter Milán.

Madrid no tuvo un partido fácil en el Santiago Bernabéu en el que ambos equipos llegaron con claras oportunidades para marcar y que Jude Bellingham se puso la capa de héroe.

Kylian Mbappé vio cortada su racha de goles de forma consecutiva, aunque lo intentó durante los 90 minutos.

Por su parte, la Juventus entra en un punto crítico tras dos empates y una derrota en tres jornadas. El conjunto italiano deberá remontar si quiere aspirar a clasificar por los playoffs o la vía directa.

Vinicius Jr. dances through Juventus' defense and Jude Bellingham is on hand to slot it home for Real Madrid 🔥 pic.twitter.com/L9Sz2Yhs90 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 22, 2025

Jude Bellingham le da los tres puntos al Real Madrid

El Real Madrid sufrió en los primeros minutos del partido con buenas apariciones de Dusan Vlahovic, quien no pudo cantar gol gracias a buenas paradas de Thibaut Courtois.

Vinicius Jr. y Mbappé fueron los más creativos en el ataque, pero la defensa italiana no permitió romper el cero en el primer tiempo.

En el segundo tiempo se mantuvo la misma tónica con grandes oportunidades para ambos equipos.

Pero en el minuto 58 fue la estrella inglesa quien quebró el empate. Vini Jr. hizo una jugada individual con un remate que se estrelló en el poste y Bellingham aprovechó el rebote para meterla y darle la victoria a los españoles.

Courtois apareció en dos ocasiones para negar el gol a la Juventus que terminó resistiendo más goles del Madrid.

El Real Madrid deberá prepararse para el duelo frente al Barcelona este domingo en casa en lo que será una pelea por el primer lugar de LaLiga.

La siguiente fecha de Champions League será el próximo 4 de noviembre cuando el Madrid se enfrente al Liverpool en Anfield.

Sigue leyendo:

– Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

– Santiago Giménez explicó las razones por las que no jugaría con las Chivas de Guadalajara

– Viktor Gyökeres despierta y los grandes de Europa comienzan a preocuparse