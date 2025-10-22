Viktor Gyökeres despierta y los grandes de Europa comienzan a preocuparse

En el Emirates Stadium, el Arsenal humilló al Atlético Madrid. El conjunto “Gunner” derrotó 4-0 a los “Colchoneros”. Viktor Gyökeres marcó el doblete que sentenció el marcador. El atacante sueco celebra su reencuentro con las redes en la UEFA Champions League.

Los dos goles de Viktor Gyökeres llegaron en los minutos 67 y 70. Estas dos anotaciones del sueco son sus primeros goles con la camiseta del Arsenal en la UEFA Champions League. El exatacante del Sporting Lisboa no ocultó su felicidad por la noche perfecta de los “Gunners”.

“Estoy muy contento. Ellos han tenido buenas oportunidades, pero creo que en general hemos controlado el partido. Marcar cuatro goles y dejar la puerta a cero es genial“, dijo Gyökeres.

El Arsenal mantuvo una buena defensa ante un conjunto “Colchonero” lleno de estrellas. Los dirigidos por el “Cholo” Simeone solo pudieron realizar un remate con dirección de arco en todo el partido. Además de la estabilidad defensiva, el aporte de Viktor Gyökeres sirvió para aumentar la ventaja y sentenciar el compromiso.

“Hemos hecho las cosas correctas en defensa y cuando hemos tenido oportunidades las hemos aprovechado. Mis dos goles han sido geniales. Siempre intento hacerlo lo mejor posible y trabajar muy duro, ayudar con todo lo que pueda y sabía que los goles llegarían tarde o temprano” agregó.

Con este triunfo el Arsenal mantiene su paso perfecto en la UEFA Champions League. El club de la Premier League acumula tres victorias en tres partidos. Además, el conjunto de Mikel Arteta no ha recibido goles en ninguna de sus presentaciones.

Viktor Gyökeres despierta

Paulatinamente Viktor Gyökeres comienza a mejorar su rendimiento con el Arsenal. Estos dos goles se suman a su cuenta personal y de a poco mejora sus registros con el conjunto “Gunner”. Hasta ahora, en 12 partidos de la temporada, Gyökeres ha marcado 5 goles.

Sin embargo, estos registros no se comparan con sus acostumbrado números con el Sporting de Lisboa. En su última temporada con el conjunto portugués, Viktor Gyökeres marcó 54 goles en 52 partidos. En estos números se incluyen sus 6 goles en la UEFA Champions League de la temporada 2024-2025.

Sigue leyendo:

– Pafos y su histórica clasificación a la Champions League

– En Inglaterra nació el nuevo Lionel Messi, según Theo Walcott

– Atornillados en México: directivo del Leverkusen explica ausencia mexicana en Alemania

– Diego Luna reconoció que fue fácil elegir a Estados Unidos antes que a México