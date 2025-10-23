Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 23 al 29 de octubre

Los Boulet Brothers en Knott’s

En noches selectas, Knott’s Scary Farm, en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) reciben a los Boulet Brothers para unirse a la experiencia del parque con encuentros y saludos exclusivos. Sus últimas visitas son hoy jueves y el domingo en la Legacy Store. Boletos desde $69. Informes knotts.com.

Foto: Knott’s Berry Farm Crédito: Cortesía

Tarantino Live en CineVita

CineVita (1248 District Dr., Inglewood) es una carpa spiegel belga de 15 mil pies cuadrados que presenta entretenimiento inmersivo. En esta ocasión es Tarantino Live, una Pulp Rock Extravaganza con los momentos musicales más inolvidables de Quentin Tarantino. Termina el 16 de noviembre. Boletos desde $29. Informes thecinevita.com.

Foto: Wes and Alex Photography

Lila Downs en el Soraya

Ya es una tradición que la cantante mexicoamericana Lila Downs celebre el Día de los Muertos en el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Northridge), donde para esta fecha se realiza un festival que incluye baile folklórico y la presentación de tradiciones mexicanas. Viernes a las 8 pm. Boletos agotados. Informes thesoraya.org.

Foto: Sony Music Crédito: Cortesía

Exhibición en el museo Getty

El museo J. Paul Getty (1200 Getty Center Dr., Los Ángeles) presenta Learning to Draw, una exhibición que explora la formación artística y el dominio del dibujo en Europa desde el siglo XVI hasta el XIX. Termina el 25 de enero. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Getty Museum

Viernes 24

Complexions en el Dorothy Chandler Pavilion

Complexions Contemporary Ballet, que combina el ballet clásico con el atletismo y una técnica brillante, regresa al Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) con obras como For Crying Out Loud y música de U2. Viernes y sábado a las 7:30 pm y domingo a las 2 pm. Boletos desde $55. Informes musiccenter.org.

Foto: Cortesía

Rocky Horror Picture Show en el Segerstrom

El Rocky Horror Picture Show y el espectáculo Drag Hallo-Queen Spooktacular regresan al Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa). La cinta clásica se proyectará en la Plaza Julianne y George Argyros con un show previo drag. Viernes a las 7 pm. Entrada gratuita. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía del Segerstrom Center

Sábado 26

Día de los Muertos en el Grand Park

La celebración del Día de los Muertos en el Gloria Molina Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) incluye instalaciones de arte, 19 altares, música en vivo y actividades para toda la familia. Del sábado al 2 de noviembre. Evento gratuito. Informes grandparkla.org.

Foto: Gloria Molina Grand Park

Spooktacular en el Frida Cinema

El Frida Cinema (305 E. 4th St., #100, Santa Ana) presenta su quinto Annual Spooktacular Special, en el que artistas y realizadores presentan sus trabajos en la gran pantalla, desde lo macabro hasta lo melancólico. Sábado a las 5 pm. Boletos desde $16. Informes thefridacinema.org.

Pumpkins in the Pines en Sky Park at Santa’s Village

El parque Sky Park at Santa’s Village (28950 CA-18, Skyforest) continúa con su celebración de otoño con Pumpkins in the Pines, con huertos de calabazas, comida y bebidas de temporada, taller para pintar calabazas, un show de títeres y más. Sábado y domingo. Boletos desde $59. Informes skyparksantasvillage.com.

Foto: Sky Park

Monster Mash en el Academy Museum

Durante el evento Monster Mash en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), los visitantes de todas las edades pueden participar en demostraciones de maquillaje con efectos especiales, recorridos con guías, apariciones de monstruos y más. Sábado a las 10:30 am. Boleto de entrada al museo desde $15. Informes academymuseum.org.



