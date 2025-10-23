Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 23 de octubre en México y los principales países
Revisa en tiempo real el tipo de cambio del dólar en estos países y consulta cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.
El precio del dólar estadounidense este jueves 23 de octubre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.39 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.0 y 18.0 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un valor de 18.39 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.18 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en negativo tras el cierre de mercados. El precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar no tuvo cambios tendencia en su cotización de hoy. Tras mantener ayer al alza, hoy su valor es de 499.84 colones por cada dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia estable y cotizó al cierre a 63.88 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 18.39 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.18 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 499.84 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 63.88 PESOS DOMINICANOS
Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina
Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te aconsejamos contrastar el precio primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Identifica el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.