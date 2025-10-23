Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 23 de octubre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este jueves 23 de octubre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.39 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.0 y 18.0 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un valor de 18.39 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.18 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en negativo tras el cierre de mercados. El precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no tuvo cambios tendencia en su cotización de hoy. Tras mantener ayer al alza, hoy su valor es de 499.84 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia estable y cotizó al cierre a 63.88 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

