Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de octubre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Aprende, criatura de Dios, a deslindarte de los problemas ajenos y deja de cargar cruces que ni tuyas son. Cuida tu entorno y tu paz mental, porque si sigues metiéndote donde no te llaman, acabarás pagando los platos rotos sin haber probado el guiso. Es momento de empezar de cero, de perdonar lo que te dañó y liberar todo eso que te trae cargando el alma. Recuerda que vida solo hay una y que nadie tiene derecho a vivirla más que tú. Aprende a ser feliz tanto en soledad como en compañía, porque quien te quiere, te busca, y quien no… pues que se vaya a rezar su rosario por otro lado.
Ya no mendigues cariño ni atención de quien te ignora, date tu lugar, mi ciela, que quien te quiera de verdad sabrá pagar tu precio y no te va a regatear. Ponte dura de corazón, pero no fría; firme para que nadie vuelva a usarte de escalón. Confía en quien confía en ti y ama a quien te ama, sin andar rogando migajas. En el trabajo vienen movimientos fuertes y la posibilidad de que por fin te reconozcan lo que vales. En el dinero las cosas pintan mejor, y a finales del mes podrías ver frutos de tus esfuerzos. Pero aguas con dos amistades que andan hablando de tu familia —no des pie a chismes ni te rebajes al nivel del mitote—. Es momento de crecer, de madurar y de demostrar que ya no eres el mismo o la misma de antes. La vida te está dando una segunda vuelta para demostrar lo que vales, así que ponte las pilas, que las oportunidades no tocan dos veces.
VIRGO
Recuérdale a la gente que tú no naciste mamón ni mamona, solo te volviste así de tanto convivir con gente malagradecida. No te dejes vencer por nadie ni calles lo que sientes; hablar también sana, aunque a veces incomode. En el amor, podrías andar decepcionado o decepcionada, pero cuando dejes de andar buscando entre ruinas, la persona correcta llegará a levantarte el ánimo y curarte el corazón.
Ya deja de querer rescatar al mundo, que ni superhéroe eres; enfócate en ti, en tu paz y en tu felicidad, que la has tenido bien descuidada por andar de consejero de medio planeta. Sueles mostrar mucho interés al principio, pero si algo no te cuadra, te desilusionas rápido. Eres perfeccionista y a veces se te olvida disfrutar los pequeños detalles, esos que hacen la vida bonita. Es momento de canalizar tu energía hacia tus sueños, de ponerle acción a los planes que solo viven en tu cabeza.
Vienen cambios importantes que te harán madurar shingos: te vas a sacudir la pen$dejez, te vas a volver más perra y con colmillo retorcido, pero sin perder la elegancia. Se te abrirán puertas que habías cerrado por miedo o flojera, y por fin vas a creer más en ti y en tu poder. En cuestiones del amor, alguien podría volver a buscarte, pero ahora tú decidirás si le abres la puerta o le cierras con doble candado. Aprenderás que no todo lo que brilla es oro y que a veces lo mejor que puedes hacer por los demás es alejarte para no perder tu brillo.
LIBRA
Entrarás en una crisis existencial de esas que te hacen dudar hasta de tu signo, y andarás de humor tan cambiante que ni tú te vas a aguantar. A veces te tomas las críticas muy a pecho y terminas dándote azotes por cosas que ni valen la pena. Cambia lo que no te guste de ti, pero hazlo por ti, no para complacer a nadie. Recuerda que la felicidad no es eterna, pero sí se puede disfrutar mientras dura, así que no te apendejes y vive el momento con alegría.
Si tu relación anda medio cojeando, es por la falta de comunicación y la desconfianza. Abre el corazón, pero sin dejar la cabeza. Apréndete la lección: no te aferres donde no te quieren ni te valoran, que tú no eres árbol para estar echando raíces donde te tratan mal. Suele pasarte que te encariñas con la misma piedra y terminas tropezando con estilo, pero tropezando al fin.
No confundas la atención con cariño, porque podrías terminar sintiendo de más por una amistad que solo está siendo amable. Vienen cambios, mi vida, de esos que te sacuden pero te acomodan. Habrá días en que no sabrás hacia dónde ir, pero confía en ti: tienes el don de renacer de tus propios escombros. Cada nuevo comienzo es una oportunidad divina de reinventarte, así que toma aire, saca pecho y da el siguiente paso sin mirar atrás. La vida te está midiendo, pero también te está preparando para algo mucho más grande.
ESCORPIÓN
Una nueva amistad está por aparecer y podría despertar en ti un sentimiento medio torcido, así que no confundas emoción con obsesión. No busques el amor como si fuera oferta de fin de temporada, porque mientras más lo persigues, más se te escapa. Si ya tienes pareja y no confía en ti, pregúntate si vale la pena seguir en una relación donde te tratan como sospechoso permanente.
Cuida tu imagen y tus palabras, que hay gente esperando verte tropezar para hacerte novela. Si bien es cierto que te debe valer maíz lo que digan, también es sabio no perder el rumbo. Proponte metas claras y cumple tus sueños sin andar pidiendo permiso ni disculpas por brillar. No te arrastres por nadie que no te aprecie; quien te quiere, se queda, no pone pretextos.
Hay muchas probabilidades de que ese negocio que traes en mente por fin florezca, siempre y cuando te pongas las pilas y no le des poder a los comentarios venenosos. No retrocedas al pasado, que ahí ya no hay nada nuevo que aprender, solo recuerdos que huelen a polvo. Extrañarás a una persona que marcó tu vida, pero entiende que mientras sigas mirando hacia atrás, no verás lo que viene frente a ti. Este cierre de mes te pondrá a prueba: o te renuevas o te quedas en el mismo drama de siempre. Tú decides si sigues llorando por lo que fue o si te pintas la boca, te subes al tacón y sigues caminando con dignidad.
ARIES
Aprende de una buena vez a soltar esa carga negativa que has venido arrastrando desde hace tiempo y que nomás no te deja avanzar. Traes la energía atorada, y eso te tiene como alma en pena: ni te entiendes ni quieres que nadie te entienda. Hay amores del pasado que podrían volver, pero aguas, no todos regresan con buenas intenciones, algunos solo vienen a ver si todavía los quieres o si ya los superaste. No les des gusto.
Tu forma de ver la vida te va a ayudar muchísimo en tus nuevos proyectos, pero cuida tu corazoncito, que lo traes más parchado que cobija vieja. Tienes miedo de volver a enamorarte porque no quieres perderte otra vez, pero recuerda que quien no arriesga, no gana. Eso sí, tampoco te me vayas a entregar a la primera sonrisa, que no todo lo que brilla es amor.
A veces eres tan directo que tus palabras cortan más que navaja de carnicero, y aunque no lo hagas con mala intención, terminas lastimando a quien más te quiere. Cuida tu genio, porque no todos aguantan tu intensidad. Si alguien te interesa, no te hagas el difícil; demuestra lo que sientes, porque ahí está naciendo algo bonito que podría ponerse serio más pronto de lo que imaginas.
Andarás con cambios de humor que ni tú soportarás, y podrías presentar molestias en garganta o dolores de cuerpo por el estrés. Cuida lo que comes, porque eres de los que suben de peso solo con oler el pan. Ponte las pilas con la dieta, que se vienen fiestas y no queremos verte renegando por el traje que no te cierra.
TAURO
Aprende a no tomarte todo tan a pecho, mi vida, porque la gente habla hasta por los codos, y no todo lo que dicen merece respuesta. Habrá personas con la lengua más filosa que cuchillo nuevo, y solo buscan hacerte enojar o desestabilizarte. No caigas en provocaciones ni te bajes al nivel de quienes viven del mitote. Tú mantente con tu elegancia y tu calma, que la gente envidiosa sola se resbala con su veneno.
Tienes el poder para lograr todo lo que te propongas, pero necesitas ponerle más empeño y menos excusas. Cuida lo que prometes, que luego te comprometes de más y terminas quedando mal con gente importante. En el amor, si esa persona no muestra interés, por favor, no insistas; si alguien no apuesta por ti, no gastes tus fichas en ese juego.
Recuerda que los hechos valen más que mil promesas y que el amor se demuestra, no se discute. Un familiar podría darte un dolor de cabeza por temas de dinero o chismes; mantén distancia y no mezcles negocios con familia. Si tienes pareja, busquen tiempo para estar juntos, sin pantallas ni distracciones; la rutina los ha enfriado más que refrigerador viejo, y necesitan encender la chispa otra vez.
También ten cuidado con lo que sale de tu boca, porque podrías decir algo por enojo y lastimar a quien menos lo merece. Las palabras no se devuelven, así que mide antes de hablar. Este cierre de mes te va a enseñar que el silencio a veces vale más que mil explicaciones.
GÉMINIS
Cuando necesites un consejo, no vayas con cualquier alma descarriada; busca a esa amistad que siempre ha estado para ti, la que te dice las verdades sin azúcar y te pone los pies en la tierra. En lo económico, vienen tiempos buenos: podrás pagar deudas y darte uno que otro gustito, pero no te emociones tanto que te conozco y te gastas hasta lo que no tienes.
En el amor, nuevas conexiones se asoman, probablemente por redes o amigos en común. Pero bájale tres rayitas a los celos y al orgullo, porque ese carácter tuyo a veces espanta más que enamora. No dejes que la desconfianza te arruine relaciones bonitas, ni pongas a prueba a quien te ha demostrado lealtad.
Recuerda que las oportunidades no duran toda la vida, así que cuando la vida te ponga algo enfrente, no te tardes en decidir. Se aproximan cambios emocionales fuertes, andarás más voluble que el clima y con el humor saltando de la risa al drama en segundos. Respira, medita y no te tomes todo tan personal.
Tu familia podría necesitarte pronto, y aunque a veces sientas que te chupan la energía, son tu refugio. No los descuides, porque cuando todo se pone de cabeza, son los únicos que siempre están. Cuida tu salud mental, date tiempo para ti y no cargues lo que no te toca; aprenderás que decir “no” también es una forma de quererte.
CÁNCER
Vienen cambios grandes, de esos que te mueven el tapete pero te acomodan el alma. Vas a madurar mucho, aunque sea a base de golpes de realidad. Una amistad se acercará a ti buscando ayuda o consejo, y aunque tú siempre estás dispuesto a dar, recuerda no descuidarte en el proceso.
En el trabajo podrías sentirte estresado o saturado, pero también vendrán recompensas que te harán sentir valorado. No vivas al día, vive con propósito; no te quedes con ganas de nada, y si algo te hace feliz, hazlo sin pedir permiso. Que te valgan maíz los comentarios negativos, que la vida no se hizo para andar pidiendo aprobación.
Si tu relación está medio turbia, es porque ya no son los mismos de antes: recuperen la magia o cierren el ciclo con dignidad. Una amistad podría empezar a verte con otros ojos, y si tú no sientes lo mismo, no le des alas, porque podrías romper un corazón sin querer.
Eres noble, sensible y cambiante, te duele ver sufrir a los demás, pero no puedes salvar a todo el mundo. Aprende a preocuparte más por tu vida y deja que cada quien resuelva sus broncas. Se vienen nuevos amores, pero también traiciones bien perras; abre bien los ojos y no confíes de inmediato. El corazón no está para andar de conejillo de indias. Cuida tu salud emocional, duerme más, come mejor y recuerda: quien te quiere, se nota; quien no, se le nota más.
SAGITARIO
Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter fuerte es tu sello, pero también tu cruz, porque a veces te vas con todo y no mides el daño que puedes causar con tus palabras. Aprende a soltar y a no desgastarte con gente que no vale ni el polvo de tus zapatos. Tus actos hablarán más que mil discursos y demostrarán hasta dónde puedes llegar cuando de verdad te lo propones.
Se materializan sueños que habías guardado bajo llave y un dinerito extra llega justo cuando más lo necesitabas. No comentes tus proyectos con todo el mundo, porque no todos los que sonríen te desean el bien. La envidia anda suelta y las malas vibras vuelan más rápido que el chisme de vecindad.
Esa persona que solo aparece cuando se le da la gana no es la indicada para estar en tu vida. No te conformes con migajas cuando tú naciste para banquete. Tu felicidad no depende de nadie más que de ti, así que deja de esperar que alguien venga a completarte. Valora lo que tienes en casa, cuida lo que amas y aléjate de lo que te causa ansiedad.
Dios te recompensará por todo lo que has aguantado, y pronto verás cómo tus lágrimas se transforman en bendiciones. En el amor, si estás conquistando a alguien, sigue con calma: tus encantos harán efecto, pero sin presionar. Te llegará una noticia que te levantará el ánimo, algo que te hará sonreír de nuevo. Eso sí, abre bien los ojos: un lobo disfrazado de oveja podría rondarte, queriendo hacerte ver tu suerte. No caigas en provocaciones ni en palabras dulces; recuerda que a veces la miel más rica viene del panal más peligroso.
CAPRICORNIO
Cuida mucho las discusiones con tu pareja, que podrías decir algo que no tiene regreso. Si no tienes a nadie, deja de andar rogando cariño, porque tú no naciste para mendigar amor ni atención. Aprende a darte tu lugar y a caminar con la cabeza en alto, que quien te quiera, lo hará sin condiciones.
No te eches culpas ajenas ni cargues mochilas que no te pertenecen. Cuando aprendas a valorar lo que tienes y a quien ha estado contigo en las buenas y en las malas, vas a descubrir la verdadera paz. Recuerda lo mucho que vales, mi cielo, y todo lo que has sobrevivido. No te dejes manipular por nadie, porque tú sabes perfectamente lo que quieres, aunque a veces te dé miedo aceptarlo.
Podrías verte metido en camisa de once varas si no tomas pronto una decisión que vienes postergando. Un proyecto podría cancelarse, pero tranquilo, que eso solo abre espacio para algo mucho más grande que se avecina antes de que termine el mes. No te deprimas por cosas sin importancia, que lo que se va, se va por tu bien, aunque ahorita no lo entiendas.
En estos días podrías sentir nostalgia por alguien del pasado. No confundas extrañar con querer regresar, que son cosas muy distintas. A veces te acostumbras tanto al sufrimiento que ya hasta lo abrazas, pero ya basta. Levanta la cara, limpia tus lágrimas y enfócate en reconstruir tu camino. La vida te está probando, pero también te está premiando: te viene algo grande si no tiras la toalla antes de tiempo.
ACUARIO
Cuida mucho la energía de tu entorno, sobre todo de esa amistad que anda triste y sin rumbo, porque podría arrastrarte a su misma nube gris. Apóyala, pero sin absorber su tristeza, que tú también tienes tus batallas y no necesitas más peso encima.
En temas de salud, aguas con la comida chatarra, que se te está haciendo bolas el engrudo. Ponte en movimiento, sal a caminar o baila en la sala si hace falta, pero quita esa flojera que traes. Si estás en pareja, evita los celos sin fundamento y la sobreprotección, porque el amor no es una cárcel, y tú tampoco naciste para ser guardián de nadie.
Eres de buen corazón, siempre ayudando, pero eso mismo te ha traído más de una decepción. No todos valoran tu bondad, así que aprende a poner límites. Es importante que pienses en el futuro, pero sin olvidar el pasado; las lecciones aprendidas no se tiran a la basura, se usan como brújula.
Ya no dudes tanto de ti ni de tus sentimientos. Atrévete a vivir, a conocer gente nueva, a reírte de nuevo. Si bien el amor ya no es tu prioridad, podría ser la medicina que sane tus heridas y te ayude a reconciliarte con tu soledad. Te darás cuenta de que el amor más bonito empieza cuando aprendes a quererte sin condiciones.
PISCIS
Ya no le des vueltas a lo que el destino ya se llevó por el caño, mi vida. Aprende a cerrar capítulos y enfoca tus energías en tus metas, que traes talento de sobra para lograr lo que te propongas. Busca equilibrio entre lo que quieres y lo que estás dispuesto a hacer para conseguirlo.
Un dinerito extra se asoma, pero no lo gastes en caprichos ni cosas inútiles. Cuida tus pasos, porque podrías andar medio distraído y terminar con un buen trancazo o caída. Presta atención a un sueño que tendrás estos días, porque podría traerte señales sobre una situación que está por suceder o una decisión importante.
No le temas al amor, que no todos vienen a lastimarte. Sí, has sufrido y también has hecho sufrir, pero todo eso fue enseñanza para no repetir errores. Tu problema es que buscas a alguien idéntico a ti, cuando lo que necesitas es quien te complemente. Recuerda: los polos opuestos se atraen, pero también se equilibran. Si sigues esperando la perfección, acabarás más solo que perro en la azotea.
Una amistad podría enfermarse, pero no será nada grave; su compañía te recordará lo importante que es cuidar a quienes te rodean. Se vienen días de cambios intensos y amores nuevos que te pondrán la vida patas arriba, pero en el mejor sentido. No te equivoques al elegir a quién dejas entrar a tu corazón: no todos merecen quedarse. Abre bien los ojos y deja que la intuición —esa que nunca te falla— te guíe.