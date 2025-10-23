Mejores compañías de seguro de auto para personas mayores





Nuestra encuesta exclusiva revela cuáles son las compañías con las calificaciones de satisfacción más altas.

By Jeff S. Bartlett

Los conductores mayores son un grupo especial con limitaciones y riesgos propios de su edad, que se equilibra con décadas de experiencia como consumidores inteligentes. Como consecuencia, sus necesidades y experiencias con el seguro de auto suelen ser diferentes a las de otros clientes. Los datos obtenidos de una encuesta nacional de Consumer Reports, hecha a más de 40,000 asegurados, lo confirma. Las personas mayores tienen requisitos específicos para su seguro y deben elegir sus pólizas con eso en mente.

Las personas mayores representan un segmento creciente de la población, y los conductores de mayor edad mantienen sus licencias por más tiempo. Nuestra encuesta reveló que un mayor número de conductores de 60 años o más vieron aumentos en sus tarifas durante los 12 meses anteriores, en comparación a los asegurados jóvenes. Sin embargo, el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) informa que tuvieron menos accidentes fatales por persona que en el pasado. Esta contradicción subraya la importancia de que los conductores de mayor edad comparen sus tarifas cada año o dos, para asegurarse de que están recibiendo la mejor cobertura posible por su dinero. Esto es especialmente valioso para los conductores que ya están jubilados y tienen ingresos fijos.

La buena noticia es que muchos conductores mayores pueden obtener descuentos gracias a factores como su bajo nivel de millas conducidas, tener un buen historial de manejo o simplemente por ser conductores maduros. Además, hay cursos de manejo especializados para personas mayores, como el curso de conducción defensiva en línea que ofrece AARP, que pueden reducir las primas.

Entre los asegurados de todas las edades de nuestra encuesta que cambiaron de compañía el año pasado, el ahorro medio en la prima anual fue de $461. El 28% dijo que ahorró entre $250 y $499, y otro 28% señaló que ahorró entre $500 y $999. El 13% declaró haber ahorrado al menos $1,000. (Nuestra encuesta también mostró que las personas mayores pagan una cantidad anual similar por su prima que la de otros grupos de edad, con un promedio cercano a $1,500 al año).

“Basándonos en estos datos, no es difícil recalcar la importancia de comparar precios de seguros de auto de manera periódica”, dice Martin Lachter, de la unidad de investigación de encuestas de Consumer Reports. “Los consumidores suelen encontrar ahorros significativos”.

Conductores mayores y seguridad

Con la edad, suelen aparecer limitaciones físicas, cognitivas y visuales que pueden afectar el rendimiento al volante. Estos factores se notan más en situaciones de tráfico complejas o estresantes. Si a esto le añadimos otros factores como el uso de más medicamentos o afecciones como la artritis, manejar puede resultar cada vez más difícil con el paso del tiempo.

Afortunadamente, los conductores de edad más avanzada a menudo reconocen estas limitaciones y modifican su forma de manejar haciendo menos viajes, recorriendo distancias más cortas, manejando durante el día y evitando carreteras congestionadas o condiciones de mal clima.

La tecnología también puede ayudar. Consumer Reports recomienda a los compradores de autos nuevos o usados de todas las edades que busquen estas funciones de seguridad: frenado automático de emergencia (AEB), alerta de punto ciego (BSW) y alerta de tráfico cruzado trasero (RCTW). También puede ser beneficiosa la asistencia de mantenimiento de carril (LKA). Estas funciones de asistencia al conductor pueden ayudar a prevenir accidentes porque hacen que el vehículo reaccione a situaciones que la persona que está manejando quizás no perciba, como acercarse demasiado a otro auto, salirse del carril o no ver bien al salir en reversa (especialmente con SUV y camionetas grandes).

“Dado que los conductores de mayor edad pueden experimentar limitaciones físicas y tiempos de reacción más lentos, sistemas de seguridad como el frenado automático de emergencia y la alerta de punto ciego pueden brindar la asistencia adicional que necesitan para evitar accidentes y manejar con mayor confianza”, explica la doctora Emily A. Thomas, PhD y subdirectora de seguridad automotriz en Consumer Reports.

Además, el IIHS señala que, según reportes policiales, las cámaras de visión trasera (incluidas en todos los autos desde el modelo 2018) y los sensores de estacionamiento traseros han demostrado reducir los accidentes al circular en reversa en conductores mayores.

La clave para todos los conductores es ponerse las probabilidades a su favor: manejar un vehículo confiable con funciones de seguridad comprobadas y contar con una protección de seguro adecuada.

A continuación, se presentan las compañías de seguros de auto mejor valoradas por las personas mayores en cuanto a satisfacción, comenzando por la mejor. Esta lista difiere de la clasificación de las empresas de seguros por asegurados de todas las edades, lo que refleja la experiencia y las preferencias de los conductores mayores.

Las mejores compañías de seguros de auto para personas mayores

En nuestra encuesta nacional sobre seguros de auto, los asegurados de 65 años o más dijeron que estaban completamente satisfechos o muy satisfechos con estas siete compañías.

Compañía de seguros de auto Porcentaje USAA 86% Amica 84% Erie 80% NJM 78% Mercury 76% Auto Club 75% Hanover Insurance Group 75%

USAA es para familias militares, y algunas otras compañías operan solo a nivel regional.

