Panteón Rococó, 30 años de darle vuelo a la hilacha

Treinta años después de haber sido fundada, la banda mexicana de rock y ska, Panteón Rococó, se sigue reinventando, pero sobre todo, se divierte, goza y celebra ser una de las pocas agrupaciones de su tipo que permanece intacta, pues todos los integrantes —excepto uno—, son los mismos que fundaron este combo.

Por eso, como parte de los festejos por sus tres décadas de vigencia, Panteón estrenó “Sonoro”, un álbum, con el que, a decir de Leonel Rosales, guitarrista del grupo, se dieron gusto, y explicó por qué.

“Así es como tiene que ser en una buena celebración, y como tienen que ser los buenos proyectos”, dijo. “Ahora sí, como decimos por aquí, le dimos vuelo a la hilacha”.

Es un disco inédito con diez cortes, del cual se fueron desprendiendo varios temas hasta que el álbum completo se estrenó hace unos días. Se trata también de la décima producción de su carrera.

Y Leonel no puede estar más orgulloso porque no solo fue realizado por reconocidos productores —KC Porter y Prince Fatty— sino porque tiene una serie de invitados que en otros tiempos hubiera sido impensable encontrarlos en un disco de ska, entre ellos Carín León, Sabino, Remmy Valenzuela, LNG/SHT y Josh Waters Rudge, de The Skints.

Panteón conoció a Carín León, quizá el artista de música regional mexicana más relevante de la actualidad, cuando la banda fue a tocar a un festival a Monterrey, México. Ahí, Carín invitó a los músicos a cantar con él en el escenario el tema “La carencia”.

“Y nosotros contentos porque siempre hemos creído que la música es para compartir, que la música se enriquece de la diversidad”, dijo Leonel. “Y si bien es cierto que uno no pensaría que el ska pudiese de repente fusionarse con ritmos de banda o con otro tipo de temas, pues no, es diversa la forma que tiene la música de conjugar otros ritmos y de unir talentos”.

Luego, también hay que mencionar que la banda acaba de pasar por un momento difícil con el padecimiento que casi le quita la vida a Dr. Shenka, el vocalista. Al comenzar la gira por los 30 años en julio, Luis Román Ibarra, nombre verdadero de Shenka, sufrió un preinfarto que lo llevó a someterse a una operación de emergencia.

El tour, que iba viento en popa, tuvo que suspenderse hasta que el Dr. Shenka se recuperara de una cirugía del corazón. Por lo pronto, tienen varias fechas pactadas para los próximos meses en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Mi hermano […] va por el camino de la salud”, dijo Leonel. “Estamos deseosos de subirnos a un escenario y hacer lo que nos gusta, que es tocar y estar con la gente conviviendo; él va bien y nosotros aquí seguimos resistiendo y esperando el momento en que podamos subir al escenario”.

El que está muy bien de salud es el ska, un género que se aferra a permanecer y que, a decir de Leonel, está vivo en todo el mundo. Y esto se debe, dijo, a que hay muchas bandas icónicas que lo representan e interpretan y a su capacidad de fusionarse con efectividad con otros géneros.

“Es música que se puede mezclar con todos los géneros”, dijo. “En Panteón Rococó siempre hemos tenido la satisfacción de poder haber fusionado nuestra música desde los primeros discos”.

Y el tema político no puede faltar. Las letras de Panteón continúan haciendo reclamos, abordando temas sociales, abogando por los grupos menos favorecidos.

“Siempre he pensado que somos cronistas de esta parte de la historia que nos ha tocado vivir”, dijo el músico. “Hablamos de nuestro día a día, de nuestro andar en este mundo y de alguna forma hemos encontrado en el camino que hay gente que se ve identificada con lo que decimos”.