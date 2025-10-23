Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy miércoles 22 de octubre de 2025, con premio de $321 millones de dólares

Durante este miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball del 22 de octubre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $321 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los números afortunados de Powerball:

Números ganadores:

18 37 52 54 60 12 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si logras acertar en los seis números, conseguirás el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde se compró el boleto agraciado. Los jugadores usualmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tienes tiempo de cobrar tu premio entre 90 días hasta un año, según las instrucciones de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Para conocer el plazo de vencimiento consulta en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos formas posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los juegos de Powerball tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$321 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball celebrará su próximo sorteo el sábado 25 de octubre

