Rescatan a dos excursionistas atrapados en la nieve con solo una lona de plástico en Washington

Dos excursionistas fueron rescatados en Washington después de quedar atrapados en medio de una tormenta de nieve inesperada en las montañas Cascade.

Según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Kittitas, los senderistas llamaron al 911 poco antes de las 11 de la mañana del domingo, informando que estaban “perdidos, mojados y con frío, sin más refugio que una lona de plástico azul”.

La llamada de emergencia, enviada por mensaje de texto debido a la falta de cobertura telefónica, permitió ubicar a la pareja en el área silvestre de Alpine Lakes, una zona montañosa al norte del estado.

Una caminata de rescate a través del hielo

Los equipos de rescate caminaron ocho kilómetros bajo condiciones nevadas para llegar hasta los excursionistas. Cuando los encontraron, ambos estaban “empapados y con frío, pero ilesos”, señaló la oficina del sheriff.

Los rescatistas ayudaron a los dos senderistas a descender la ladera y los acompañaron fuera del bosque.

Las autoridades subrayaron que este tipo de incidentes aumentan en otoño, cuando los cambios de clima pueden sorprender incluso a los excursionistas experimentados.

“Diez elementos esenciales” para salir a la montaña

El departamento recordó que todo aventurero debe llevar lo que llaman los “10 elementos esenciales”: navegación, protección solar, aislamiento, iluminación, botiquín de primeros auxilios, encendedores o fósforos, alimentos, agua, refugio de emergencia y herramientas básicas.

La recomendación llega en medio de un aumento de rescates en el estado. En el condado de Skamania, la sheriff Summer Scheyer propuso una ordenanza que impondría multas a quienes actúen con imprudencia o negligencia y provoquen costosos operativos de búsqueda y rescate.

Cris Hazzard, guía profesional y autor conocido como “The Hiking Guy”, instó a los excursionistas a dedicar unos minutos a revisar las condiciones climáticas, mapas o cierres de senderos antes de iniciar cualquier travesía.

“Un poco de planificación puede marcar la diferencia entre una aventura segura y una situación de emergencia”, afirmó.

