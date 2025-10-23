Ronda Política: Qué otros demócratas competirán por la alcaldía de LA

La contienda para alcalde de Los Ángeles en el 2026 está desatado toda clase de especulaciones.

Corren rumores de que la supervisora Lindsey Horvath podría estar acariciando la idea de competir por la alcaldía de Los Ángeles.

Horvath representa al tercer distrito con más de dos millones de angelinos desde la línea del condado de Ventura hasta Santa Mónica, al este hasta Hollywood y hacia arriba a través de gran parte del Valle de San Fernando.

La milenial supervisora atrajo la atención pública a partir de las tensiones que surgieron entre ella y la alcaldesa Karen Bass con motivo del incendio Pacific Palisades, una área que ella representa.

Pero en los últimos meses la hemos visto súper activa, apoyando decididamente a los inmigrantes, trabajando fuerte porque sean aprobadas medidas en la Junta de Supervisores y organizando conferencias de personas sobre diferentes problemas.

Esa agenda tan intensa ha dado pie a que muchos se pregunten si estará pensando en desafiar a Bass en la elección de junio de 2026. Las interrogantes se dispararon aún más cuando se mudó a un departamento en las afueras de Hollywood en la ciudad de Los Ángeles.

Pero qué ha respondido la supervisora cuándo le han preguntado sobre el tema. Lo que era de esperarse, que no tiene planes de postularse para la alcaldía y está enfocada en su trabajo, pero… siempre hay un pero, dijo que escucha a la gente y se toma muy en serio sus solicitudes.

Como quien dice ha dejado la puerta abierta. Y algo que alimenta la hoguera de las conjeturas es justo que la supervisora de 43 años anda imparable. Bien sabemos que cuando un político se mueve, es que algo quiere.

Y adivinen quién es el mentor de la inquieta supervisora Horvath. Nada menos que el exalcalde de Los Ángeles y exembajador de Estados Unidos en la India, Eric Garcetti quien ya está de vuelta en casa; y fue él quien en su momento la motivó a competir por un asiento en el Concejo.

Horvath era republicana en sus años universitarios; más tarde se volvió demócrata. Como era de esperarse para un político que quiere hacer carrera en California. pues las posibilidades de que a un republicano le vaya bien en el estado, y más en Los Ángeles son escasas.

La entrad de Austin Beutner, ex superintendente de LAUSD tiene un lado positivo. Crédito: Jacqueline García/La Opinión | La Opinion

Abre la puerta

Lo interesante de la entrada del exsuperintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) Austin Beutner a la contienda para alcalde, es que podría abrir la puerta para que otros demócratas como Horvath se animen a competir contra la alcaldesa, lo que l pondría sabor a la campaña.

La alcaldesa Karen Bass pide el Congreso investigue el arresto de ciudadanos estadounidenses. Crédito: Ethan Swope | AP

No dan fecha

La alcaldesa Karen Bass anda también haciendo lo suyo. Comenzó la semana al lado del congresista Robert García anunciado que el Congreso abrirá una amplia investigación sobre el arresto de ciudadanos estadounidenses y otra sobre las redadas de inmigración.

El problema fue que no pusieron fecha para las audiencias, cuando el asunto está que quema y arde. Justo hace unos días ProPublica reportó que las autoridades de inmigración han detenido a más de 170 ciudadanos estadounidenses que se han atrevido a levantar la voz por los inmigrantes. Los casos más significativos en el sur de California han sido la detención de Leo Martínez, líder de VC Defensa en Oxnard a mediados de octubre, y en junio del líder sindical David Huerta.

Así que por ahora, el anuncio de Bass y García suena más como un truco propagandístico.

Rick Caruso se lanzará o no para la alcaldía. Crédito: Alex Gallardo | AP

Se va a animar o no

La pregunta que muchos se hacen por estos días es si el empresario Rick Caruso se va a animar o no a entrarle a la contienda para alcalde de Los Ángeles. Un momento… qué no tenía planes de mejor lanzarse para gobernador.

Las hojas del calendario de octubre se están acabando y Caruso no ha dicho esta voz en mía. Lo cierto es que al igual que Bass y Horvath anda muy activo reuniendose con vecinos y escuchando sus necesidades. Recién se encontró con residentes de Encino, y recorrió los campamentos de desamparados de la zona.

La cosa es muy simple, para qué andaría Caruso reuniendose un día si y otro también con angelinos de distintos puntos de la ciudad, si no tuviera planes de ir por la revancha y buscar la alcaldía de Los Ángeles.

Cuestión de tiempo para que el panorama electoral se despeje.