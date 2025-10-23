Toyota RAV4 2026: prueba del número 1 en ventas en EE.UU.

Toyota nos invitó a probar el Toyota RAV4 2026, la sexta generación del RAV4, el SUV más vendido en Estados Unidos, ahora disponible únicamente en versiones híbridas (HEV) e híbridas enchufables (PHEV). Este modelo llega con tres diseños: Core, Sport y Rugged, cada uno con frontal “nariz de martillo”, luces LED estilizadas y rines de 18 a 20 pulgadas según versión.

La versión Limited, probada en este video, es All Wheel Drive, con sensores de aparcamiento, luces LED completas y detalles de carrocería a tono. El interior combina funcionalidad y tecnología: pantalla central de 12.9 pulgadas, cargadores inalámbricos dobles, Apple CarPlay y Android Auto sin cables, así como asientos eléctricos con ventilación y calefacción.

El motor híbrido entrega 236 hp y 163 lb-pie de torque, ofreciendo hasta 42 mpg en uso combinado, mientras que la versión híbrida enchufable alcanza 324 hp con torque adicional en el eje trasero y un rango eléctrico de 52 millas.

Todas las versiones incluyen Toyota Safety Sense 4.0, con frenado automático, alerta de punto ciego, asistencia de carril, control adaptativo de crucero mejorado y más.

Las versiones híbridas llegarán a concesionarios en diciembre de 2025, mientras que las híbridas enchufables se esperan para la primavera de 2026.

Aunque aún no se ha anunciado, el precio de entrada de la RAV4 2026 más básica estará un poco por debajo de $35,000 dólares, y los híbridos enchufables podrían acercarse a los $50,000 dólares.

