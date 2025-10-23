Trey Yesavage lanzará por Toronto en Juego 1 de Serie Mundial ante Dodgers

El novato Trey Yesavage será el abridor de los Azulejos de Toronto para el Juego 1 de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles.

Yesavage tendrá apenas su séptima apertura en su carrera y le tocará abrir en casa en el primer juego de la Serie Mundial del equipo en más de 30 años.

Yesavage, quien debutó el 15 de septiembre, hará su cuarta apertura en la postemporada.

El mánager de los Azulejos John Schneider indicó dijo el jueves que no estaba listo para anunciar a su abridor del segundo encuentro entre Kevin Gausman, Max Scherzer y Shane Bieber.

El camino de Trey Yesavage con Toronto

Yesavage comenzó la temporada en la sucursal de Dunedin en Clase A, fue promovido a la Vancouver de Clase A Alta el 20 de mayo, a la de New Hampshire de Doble A el 12 de junio y a la de Buffalo de Triple A el 12 de agosto.

El pitcher derecho fue seleccionado en el Draft de Novatos durante la temporada pasada de la Universidad de East Carolina.

Tuvo marca de 1-0 con una efectividad de 3.21 en tres aperturas en septiembre, con 16 ponches en 14 entradas, ayudado por un devastador splitter, con siete bases por bolas.

En postemporada, el pitcher novato dominó a los Yankees de Nueva York con una gran apertura de 5.1 entradas sin permitir carreras ni hits y terminó con 11 ponches.

Aunque en su segunda perdió el segundo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante Seattle al permitir cinco carreras en cuatro innings.

Luego ganó el sexto duelo de ese cruce el domingo al permitir dos carreras en cinco episodios y dos tercios.

Los Blue Jays deberán manejar con cuidado a Kevin Gausman luego de tener que entrar como relevo en el Juego 7 ante Seattle, con solo tres días de descanso de su apertura con 91 pitcheos.

La Serie Mundial comenzará en el Roger Centre de Canadá este viernes con Yesavage y Blake Snell en la lomita por los Dodgers.

